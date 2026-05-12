ترامب: كوبا تطلب المساعدة وسنتحدث

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن كوبا "تطلب المساعدة" بعدما قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة قد تنشر حاملة طائرات قرب السواحل الكوبية، مرجحاً أن تستسلم هافانا لواشنطن فور رؤية حاملة الطائرات الكبرى في العالم. وكتب ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "لم يتحدث معي أي من الجمهوريين على الإطلاق بشأن كوبا التي تعد دولة فاشلة وتسير في اتجاه واحد فقط؛ إلى الأسفل"، مضيفاً أن "كوبا تطلب المساعدة، وسنتحدث. في غضون ذلك، أنا في طريقي إلى الصين".

وفي خطاب بداية مايو/ أيار الجاري، قال ترامب مازحاً: "كوبا لديها مشاكل. في طريق العودة من إيران، ستكون لدينا واحدة من أكبر حاملات الطائرات، ربما حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن - الكبرى في العالم - وسنأتي بها، لترسو على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون: "شكراً جزيلاً. نستسلم لكم"". وجاءت تلك التصريحات بعيد إعلان البيت الأبيض توقيع ترامب أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على جهات وأشخاص "يدعمون الجهاز الأمني الكوبي أو يتورطون في فساد أو انتهاكات حقوقية"، من دون الكشف عن الأسماء المستهدفة.

من جهتها، نددت كوبا بالعقوبات الأميركية الجديدة ووصفتها بأنها "غير قانونية" و"تعسفية"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين وتلويح واشنطن بمزيد من الضغوط. واتّهمت كوبا الأسبوع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالكذب عندما نفى أن الولايات المتحدة تفرض حصاراً نفطياً على كوبا، التي تعاني من أزمة طاقة منذ يناير/ كانون الثاني عندما اختطفت القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف كوبا نيكولاس مادورو من كراكاس، وهددت واشنطن بفرض تعرفات جمركية على الدول التي ترسل النفط الخام إلى الجزيرة الشيوعية.

وكان ترامب قد قال، أمس الاثنين، إنه يتطلع بشدة إلى زيارته المرتقبة إلى بكين، والتي ستكون أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى الصين منذ عام 2017. وأكد البيت الأبيض، مساء الأحد، أن ترامب سيصل مساء الأربعاء إلى بكين في زيارته الرسمية التي تشمل لقاء ثنائياً وغداء عمل مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل مغادرته يوم الجمعة. وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والصين ستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة ومجلس آخر للاستثمار. وأضافت أن ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في زيارة خلال وقت لاحق من العام الجاري.