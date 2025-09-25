ترامب: قريبون من اتفاق بشأن غزة وسنصدر إعلاناً مهماً حول سورية اليوم

- التطورات بشأن غزة وسوريا: أبدى ترامب تفاؤله باتفاق قريب حول غزة بعد اجتماعه مع أردوغان وقادة عرب، وأشار إلى رفع العقوبات عن سوريا مع توقع إعلان مهم قريبًا. - العلاقات التركية الأميركية: أكد ترامب على العلاقات التجارية القوية مع تركيا، مشيدًا بأردوغان، وأشار إلى إمكانية رفع العقوبات إذا سارت المباحثات بشكل جيد، مع التركيز على التجارة والطائرات العسكرية. - موقف أردوغان وتطلعاته: أعرب أردوغان عن ثقته في تجاوز الصعوبات بالتعاون مع ترامب، وأكد استعداد تركيا لمناقشة قضايا مثل مقاتلات إف-35 وإف-16 وقضايا إقليمية أخرى.

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

"إعلان مهم" بشأن سورية اليوم

اليوم الخميس في البيت الأبيض، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى "اتفاق ما" بشأن غزة. وقال ترامب إنه عقد اجتماعاً جيداً للغاية مع أردوغان وقادة عرب ومسلمين بشأن غزة في مقر الأمم المتحدة. وأكمل: "أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق ما". وأضاف: "يجب أن اجتمع مع الجانب الإسرائيلي... أعتقد أن بوسعنا إنجاز ذلك. آمل أن نتمكن من إنجازه. يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن".

وبخصوص سورية، قال ترامب إنه رفع العقوبات عن سورية لـ"إعطاء القيادة الجديدة فرصة"، مشيراً إلى أن "إعلاناً مهماً سيصدر اليوم بشأن سورية"، لكنه لم يدل بتفاصيل عنه. ورداً على سؤال من أحد الصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "رفعت العقوبات لأجعلهم يلتقطون أنفاسهم، لأن تلك العقوبات كانت صارمة جدا، لكنني أعتقد أنه يتعين علينا إصدار إعلان مهم اليوم".

العلاقات التركية الأميركية

وعن العلاقات الأميركية التركية، أفاد الرئيس الأميركي بأن واشنطن تتمتع بعلاقات تجارية واسعة مع أنقرة، موضحاً: "تركيا تصنّع منتجات رائعة، نشتري منها الكثير، وهم يشترون منا الكثير". وأشاد بالرئيس التركي، وقال إنهما "صديقان منذ زمن طويل"، وإن "أردوغان شخص محترم للغاية، ويحظى باحترام كبير في بلده وفي جميع أنحاء أوروبا والعالم".

وتابع ترامب: "الرئيس أردوغان يحظى باحترام كبير من (نظيريه الروسي فلاديمير) بوتين و(الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، والجميع يحترمه، وأنا أيضا". وأشار إلى أن "الرئيس أردوغان أسّس جيشا عظيما"، معربا عن تشرّفه باستضافته في البيت الأبيض. وأردف: "الرئيس أردوغان هو المسؤول عن نجاح النضال لإسقاط الرئيس السابق في سورية" بشار الأسد.

ولفت إلى إنه "قد يرفع العقوبات المفروضة على تركيا قريباً جداً إذا سار اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على ما يرام". وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الصناعات الدفاعية التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 عام 2019. وفيما يأمل أردوغان حدوث انفراجة مع ترامب من شأنها رفع العقوبات، قال ترامب: "أودّ أن تتوقف تركيا عن شراء النفط الروسي" لمواصلة روسيا حربها ضد أوكرانيا. ولفت إلى أنه سيناقش مع أردوغان التجارة وشراء طائرات إف 16 وإف 35.

أردوغان: واثق بأننا سنتجاوز الصعوبات في المنطقة بالعمل مع ترامب

من جهته أعرب أردوغان عن ثقته بتجاوز الصعوبات التي تواجه المنطقة وذلك بالعمل مع ترامب. وأعرب الرئيس التركي، عن سعادته لتزامن زيارته للبيت الأبيض مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف: "نشهد مساراً مختلفاً في العلاقات التركية الأميركية سواء خلال فترة ولاية السيد ترامب الأولى أو الثانية". وأردف أردوغان: "أعتقد أننا سنجد فرصة لمناقشة علاقاتنا بشكل مفصل، سواء في ما يتعلق بملف مقاتلات إف-35 وإف-16 أو بنك خلق التركي".

وأكد استعداد تركيا للقيام بكل ما يلزم بشأن مدرسة هيبلي أدا (في إشارة إلى المدرسة الأرثوذكسية اليونانية للرهبان بإسطنبول). وأضاف: "عند عودتي، ستتاح لي فرصة مناقشة هذا الأمر مع السيد برثلماوس (بطريرك القسطنطينية المسكوني). ورداً على سؤال أحد الصحافيين بشأن كيفية العمل مع الرئيس ترامب بشأن السلام في المنطقة، قال أردوغان: "واثق بأننا جنباً إلى جنب، سنتجاوز الصعوبات التي تواجه المنطقة".

وأمس الأربعاء، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أنّ ترامب قد يعلن خلال الأيام المقبلة خطة لوقف الحرب على غزة، موضحةً أنه عرض خطوطها العريضة خلال اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعمل إدارته على نقاشها مع السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن. وقالت القناة إن هذه هي المرة الأولى التي يقدّم فيها ترامب خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي. وبحسب أحد المصادر، شدّد ترامب أمام القادة العرب والمسلمين على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، لافتاً إلى أن استمرارها يزيد من عزلة إسرائيل في العالم، متعهداً بمنع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من ضم الضفة الغربية.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)