ترامب: قريبون أكثر من أي وقت مضى من اتفاق بشأن أوكرانيا

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات أقرب من أي وقت مضى بعد مباحثات مع الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين، مشيرًا إلى اقتراب إنهاء الحرب مع روسيا. - أعلن قادة الدول الأوروبية الكبرى عن اقتراح نشر "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا لدعم الجيش الأوكراني، تتألف من 800 ألف عنصر بقيادة أوروبية ومدعومة من الولايات المتحدة. - شدد البيان المشترك على ضرورة قبول روسيا لخطة السلام، مع التزام الأوروبيين بالاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا، ورفض تغيير الحدود الدولية بالقوة.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات أقرب "من أي وقت مضى"، وذلك بعدما أجرى مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين. وقال ترامب في المكتب البيضوي: "نقترب أكثر من أي وقت مضى" من بلوغ اتفاق ينهي الحرب مع روسيا.

وجاء ذلك في وقت أعلن فيه قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر من برلين، عن اقتراح نشر "قوة متعدّدة الجنسيات" في أوكرانيا بقيادة أوروبية، وبهدف دعم الجيش الأوكراني على نحوٍ مستدام. وأوضح البيان أن القوة ستكون مؤلفة من مساهمات دول متطوّعة، ومدعومة من الولايات المتحدة، على أن يُحدَّد عديدها بـ800 ألف عنصر.

ووقّع البيان قادة كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وفنلندا والنرويج وإيطاليا وبولندا والسويد، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وأكد الموقّعون اتفاقهم مع الولايات المتحدة على "العمل معاً لتوفير ضمانات أمنية صلبة لأوكرانيا، وتقديم تدابير دعم للإنعاش الاقتصادي، في إطار اتفاق يرمي إلى وضع حد للحرب".

كما يشمل الاتفاق دعم أوكرانيا في بناء قواتها المسلحة، مع الحفاظ على عديدها عند مستوى 800 ألف جندي في زمن السلم، إلى جانب إنشاء "آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقّق منه"، تديرها الولايات المتحدة.

وشدّد البيان على أن "الكرة في ملعب روسيا" لإظهار رغبتها في سلام دائم، من خلال قبول خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب. وأكد الموقعون أن موسكو مطالبة بإثبات التزامها بوقف المعارك عبر القبول بوقف لإطلاق النار. وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، تعهد الأوروبيون "الاستثمار في ازدهار أوكرانيا" وتأمين "موارد مهمة من أجل النهوض وإعادة الإعمار"، مشيرين إلى أن روسيا ستُطالب بدفع تعويضات.

ولم يتطرّق البيان إلى مسألة التنازل عن الأراضي، إلّا أن القادة الأوروبيين شدّدوا على "رفض تغيير الحدود الدولية بالقوة"، مع تأكيدهم دعم الرئيس زيلينسكي "إذا أراد استشارة شعبه"، مشددين كذلك على دعمهم القوي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

زيلينسكي: لن نعترف بدونباس كجزء من روسيا

من جهته، قال زيلينسكي الاثنين إن أوكرانيا لن تعترف بدونباس كجزء من روسيا سواء من الناحية القانونية أو الناحية الفعلية. وفي سياق آخر، ذكر الرئيس الأوكراني أن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتزويد كييف بمزيد من الأسلحة، بما فيها أسلحة بعيدة المدى، إذا رفضت موسكو الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي للصحافيين على تطبيق واتساب أن كييف تؤيد فكرة وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات على الطاقة، خلال فترة عيد الميلاد.

(فرانس برس، العربي الجديد)