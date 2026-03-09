ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون بالتنسيق مع نتنياهو

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون مشتركًا مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مع التشاور المستمر بين واشنطن وتل أبيب، مشيرًا إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون له. - شدد ترامب على أن التعاون الأميركي الإسرائيلي كان حاسمًا في مواجهة تهديدات إيران، مؤكدًا أن العمل المشترك أدى إلى تدمير دولة كانت تهدد إسرائيل. - تجنب ترامب تحديد جدول زمني للحرب، بينما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الحرب قد تستمر بين أربعة وستة أسابيع.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، إن القرار بشأن موعد إنهاء الحرب مع إيران سيكون "قراراً مشتركاً" يتخذه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن واشنطن وتل أبيب تتشاوران باستمرار بشأن مسار الحرب. وأوضح ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه سيتخذ القرار في الوقت المناسب، مع أخذ جميع العوامل في الاعتبار، مضيفاً أن نتنياهو سيكون له رأي في هذا القرار، "لكن الكلمة الأخيرة ستكون للرئيس الأميركي".

وأكد ترامب أن إيران كانت "ستدمر إسرائيل وكل ما يحيط بها" لولا التعاون بينه وبين نتنياهو، معتبراً أن العمل المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل أدى إلى "تدمير دولة كانت تريد تدمير إسرائيل"، على حد تعبيره. وفي سياق متصل، تجنب ترامب تحديد جدول زمني واضح للحرب، في حين كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت في وقت سابق إن واشنطن تتوقع أن تستمر الحرب بين أربعة وستة أسابيع.

ويوم أمس الأحد، قال ترامب إن الضربات الأميركية على إيران ستتواصل، مجدداً حديثه عن عدم قبول واشنطن أي اتفاق مع طهران ما لم تعلن استسلاماً غير مشروط. ورد ترامب على التصريحات الصادرة عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وعدد من القادة الإيرانيين، معتبراً أن تصريحاتهم تعكس ضعفاً وتراجعاً متزايداً لنفوذ إيران في المنطقة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز السبت: "ليس لدي أدنى فكرة عما يتحدث عنه (لاريجاني)، ولا من هو. لا يهمني أمره على الإطلاق"، مضيفاً أن لاريجاني "قد هُزم بالفعل". وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد قال مساء السبت، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني في اليوم الثامن للحرب على بلاده، إن الهدف الرئيسي لأميركا وحلفائها كان "تقسيم إيران"، إلا أن هذا المخطط "قد فشل". وأضاف أن "أهم مشكلة لدى الأميركيين، أنهم لا يعرفون منطقة الشرق الأوسط، وإيران على وجه التحديد، بشكل صحيح"، موضحاً أنهم "يظنون أن النماذج التي جربوها في بعض الدول مثل فنزويلا قابلة للتكرار في إيران، في حين أن التفكير والظروف هنا مختلفة تماماً".