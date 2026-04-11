ترامب: قد نعود للحرب ومضيق هرمز سيُفتح باتفاق أو بدونه

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده لشن هجمات جديدة على إيران في حال فشل المفاوضات، مشيراً إلى تجهيز السفن بأفضل الذخائر والأسلحة، مع التركيز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. - تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة في العالم، سواء تعاونت إيران أم لا، مشيراً إلى أن الاتفاق الجيد يعني عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. - غادر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني، بينما تستعد إسرائيل لاحتمال انهيار المحادثات واستئناف الهجمات.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يستعد لشن هجمات جديدة على إيران في حال فشل مفاوضات إسلام آباد في التوصل إلى اتفاق. ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترامب قوله في مقابلة هاتفية: "نحن بصدد تحميل السفن بأفضل الذخائر والأسلحة على الإطلاق، بل هي أفضل مما استخدمناه سابقاً حين دمرناهم تماماً"، محذراً طهران: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنستخدمها بفعالية كبيرة للغاية".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تتعامل مع "أشخاص لا يُعرف ما إذا كانوا يقولون الحقيقة أم لا"، في إشارة إلى الإيرانيين، منتقداً تمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم. ورداً على سؤال بشأن فرص نجاح المفاوضات، قال: "سنعرف ذلك خلال نحو 24 ساعة.. سنعلم قريباً".

وفي تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، اعتبر ترامب أن الإيرانيين "لا يفهمون أنهم لا يملكون أي أوراق قوة، باستثناء ابتزاز العالم لفترة قصيرة عبر الممرات المائية الدولية"، مضيفاً أن "السبب الوحيد لبقائهم حتى الآن هو لأغراض التفاوض"، كما رأى أنهم "أفضل في إدارة إعلام الأخبار الزائفة والعلاقات العامة منهم في القتال".

وفي وقت لاحق الجمعة، تعهد ترامب بأن يُفتح مضيق هرمز، سواء تعاونت إيران أم لا، مؤكدا على أن أولويته القصوى في محادثات السلام هي "ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي". وقال ترامب للصحافيين لدى مغادرته واشنطن في رحلة داخلية: "سوف نفتح الخليج معهم أو بدونهم... أو المضيق كما يسمونه. أعتقد أن الأمر سيتم بسرعة كبيرة، وإذا لم يحدث ذلك، فسنكون قادرين على إنهاء الأمر"، مشددا على أن المضيق سيُفتح "قريبا".

وسيشكل إعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة في العالم، أحد أبرز قضايا محادثات السلام في إسلام آباد. لكن عندما سئل ترامب عن تعريفه لاتفاق جيد، أجاب: "لا سلاح نووي. هذا يشكل 99% من الاتفاق".

في الأثناء، قال مسؤولون أميركيون كبار لموقع "أكسيوس": "غير واضح إن كان ممكناً تحقيق تقدم ملموس في الجولة الأولى من المفاوضات، لكننا نأمل أن تكون القمة في باكستان أكثر من مجرد لقاء بروتوكولي". وأشاروا إلى أن "بلورة اتفاق قد تستغرق أسابيع، إن لم تكن أشهراً، ومن المرجح أن تتطلب تمديد وقف إطلاق النار مدة أسبوعين". لكن مسؤولاً أميركياً أكد أن "ذلك لن يحدث (التمديد) ما لم يعد فانس بإنجاز ملموس".

وتأتي تصريحات ترامب بعد مغادرة نائبه جي دي فانس، اليوم الجمعة، إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني. وبحسب "أكسيوس"، فإنه رغم الطابع التاريخي للاجتماع، كونه يمثل أعلى مستوى تواصل بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين منذ عام 1979، فإن فرص النجاح تبدو ضئيلة، في ظل إدراك الطرفين أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى تجدد الصراع، مع استمرار التباين في رؤيتهما للسلام.

ومن المقرر أن يرافق فانس في المحادثات مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إضافة إلى مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والدفاع. وقال فانس قبل مغادرته قاعدة أندروز الجوية: "نتطلع إلى التفاوض، وأعتقد أنه سيكون إيجابياً"، مضيفاً أن ترامب منح فريق التفاوض "خطوطاً واضحة تماماً"، وتابع: "إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن مستعدون لمد اليد.. أما إذا حاولوا التلاعب بنا فسيجدون أن فريق التفاوض لن يتقبل ذلك".

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن جيش الاحتلال يستعد لإمكانية انهيار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة واستئناف الهجمات. وأكد المصدر لـ"كان" أن إيران تكبدت أضراراً هائلة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "هذا ليس ضرراً لا يمكن إصلاحه، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ذي معنى، سيتعيّن على الجيش العودة إلى إيران مرة أخرى".