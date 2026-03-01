ترامب: قتلنا 48 مسؤولاً إيرانياً والقادة الجدد يريدون الحوار

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده لإجراء محادثات مع القادة الإيرانيين الجدد، مشيرًا إلى مقتل معظم قادة البلاد، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك. - أكد ترامب أن العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران تتقدم بسرعة أكبر من المتوقع، مشيرًا إلى مقتل 48 مسؤولًا إيرانيًا، وأعرب عن ثقته في نجاح العمليات. - توعد ترامب إيران برد غير مسبوق إذا نفذت تهديداتها بشن هجوم كبير، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء عمليات هجومية رداً على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيجري محادثات مع القادة الإيرانيين الجدد، لكنه لم يُحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى مقتل معظم قادة البلاد. ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" عن ترامب قوله: "إنهم يريدون الحوار، وقد وافقتُ على ذلك، لذا سأجري محادثات معهم. كان ينبغي عليهم فعل ذلك مبكرا". ولدى سؤاله عن موعد هذه المحادثات، أجاب ترامب: "لا أستطيع تحديد ذلك".

وفي السياق، قال ترامب لقناة (سي.أن.بي.سي) إن العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران "تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد".

وفي حديث مع شبكة فوكس نيوز، قال ترامب إنّ "48 مسؤولا" إيرانيا قُتلوا حتى الآن، مشيرا إلى أنّ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران "يتقدم بسرعة". وأضاف: "لست قلقا حيال أي شيء والأمور تسير على ما يرام". وأفادت الصحافية التي تحدثت إلى ترامب في منشور على منصة إكس، بأنّه قال لها: "الأمور تتقدم بسرعة. لا أحد يصدق أننا نجحنا. لقد تمّ القضاء على 48 مسؤولا دفعة واحدة". وأوضحت أنّ محادثتهما جرت قبل الإعلان عن أولى الخسائر الأميركية، والتي تمثّلت في مقتل ثلاثة أميركيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) الأحد.

وكان ترامب قد توعد إيران في وقت سابق اليوم "بقوة لم يسبق لها مثيل" إن نفذت إيران تهديدها بشن هجوم كبير. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "أعلنت إيران للتو أنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى من أي ضربة سابقة" مضيفاً: "لكن من الأفضل لهم ألا يفعلوا ذلك، لأنهم إن فعلوا، فسنضربهم بقوة غير مسبوقة!".

وفي المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني، اليوم، ببدء "العمليات الأكثر هجومية في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية"، رداً على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، مؤكداً أن الضربات ستستهدف "الأراضي المحتلة والمواقع الأميركية في المنطقة".

