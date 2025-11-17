ترامب قبيل زيارة بن سلمان: سنبيع مقاتلات إف 35 للسعودية

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته بيع مقاتلات إف 35 الشبح للسعودية، مشيدًا بالعلاقة القوية بين البلدين، وذلك قبيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض. - من المتوقع توقيع "إطار اتفاق لتعاون نووي مدني" بين السعودية والولايات المتحدة، يشمل معايير اتفاق 123 لمنع الانتشار النووي، مشابهًا لاتفاقات سابقة مع كوريا الجنوبية والهند والإمارات. - تترقب الأوساط السياسية اتفاق تعاون دفاعي رسمي وصفقة أسلحة متقدمة، وسط تقارير عن قلق إسرائيلي من بيع طائرات إف 35 للسعودية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه يعتزم الموافقة على بيع مقاتلات إف 35 الشبح للسعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات إف 35. لقد كانوا (السعوديون) حليفاً عظيماً".

ويلتقي ولي العهد السعودي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، ضمن زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستمرّ لثلاثة أيام. وتأتي الزيارة الثانية في ظروف مختلفة عن سابقتها قبل سبع سنوات، وبما يجعلها محكومة بأجندة أوسع وأعمق، سواء على مستوى القضايا الثنائية أو الملفات الإقليمية.

اتفاق تعاون نووي مدني

وأفاد مصدر سعودي مطلع وكالة "فرانس برس"، بأن المملكة والولايات المتحدة ستوقعان "إطار اتفاق لتعاون نووي مدني" خلال زيارة ولي العهد. وذكر المصدر، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أنّ ولي العهد والرئيس الأميركي سيوقعان "إطار عمل لاتفاق تعاون نووي مدني على معايير اتفاق 123"، بما يتضمن اتفاقا لمنع الانتشار النووي، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصا مع كوريا الجنوبية والهند والإمارات.

وترجّح المعلومات والتقديرات أن ما ستشهده الأيام المقبلة في واشنطن سيكون بمثابة تتمة لما تناولته المباحثات بين الجانبين خلال زيارة الرئيس ترامب للرياض في مايو/ أيار الفائت. وجرى في هذا الصدد تسليط الأضواء على احتمال عقد "اتفاق تعاون دفاعي رسمي" بين البلدين، إضافة إلى صفقة "أسلحة متقدمة"، يُعتقد أنه جرى وضع اللمسات التقنية والإجرائية على بنودها أثناء زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان لواشنطن قبل أيام قليلة، ومن بينها طائرة إف 35 التي ذكرت تقارير أن إسرائيل أبدت عدم ارتياحها لبيعها للسعودية.

رسالة إيرانية

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن بن سلمان تلقّى رسالة الاثنين من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبل يوم من الزيارة. ولم توضح الوكالة محتوى الرسالة أو ما إذا كانت مرتبطة بزيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)