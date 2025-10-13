- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الحرب في غزة، مشيراً إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بفضل دور قطر المحوري في التوصل للاتفاق. - أشاد ترامب بدور قطر وأميرها في تحقيق الاتفاق، مؤكداً أن إطلاق سراح المحتجزين سيبدأ قريباً، مع تقديم ضمانات لفظية لتحقيق السلام. - تستضيف مصر قمة في شرم الشيخ بمشاركة قادة عالميين، لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب، بضمانة من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

قال الرئيس الأميركي

دونالد ترامب، ليلة الأحد/ الاثنين، إن " الحرب في غزة انتهت"، وذلك خلال توجهه إلى إسرائيل ومصر لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين، وقال ترامب للصحافيين في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء الحرب: "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، وأشار إلى أن "غزة تبدو مثل موقع هدم"، مؤكداً أن "الأمور ستصبح جيدة في غزة"، وأنه "سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة (..) الجميع يريد أن يكون طرفا فيه".

وأضاف ترامب في تصريحاته للصحافيين، الأحد، أنه "يتعين أن ينسب الفضل لقطر"، حيث لعبت الدوحة دوراً رئيسياً خلال الأسابيع القليلة الماضية للوصول إلى الاتفاق الذي جسدته خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، والذي بدأت حماس وإسرائيل تنفيذ مرحلته الأولى، المتضمنة وقف إطلاق النار وصفقة تبادل يتم وفقها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات، فيما ستفرج إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني. ومن المنتظر أن يبدأ إطلاق سراح المحتجزين صباح اليوم الاثنين. وقال ترامب، الأحد، إنه "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء"، مؤكداً أنه "جرى تقديم الكثير من الضمانات اللفظية.. ولا أعتقد أن من قدموا لي الضمانات اللفظية بشأن اتفاق غزة يريدون أن يشعروني بالإحباط".

ترامب: قطر تستحق الثناء

إلى ذلك، أشاد الرئيس الأميركي بدور الدوحة في التوصل لاتفاق غزة، وقال إن "قطر قدمت لنا مساعدة كبيرة للغاية وبطريقة رائعة.. قطر تستحق الثناء على دورها". وذكر أن "القطريين كانوا شجعانا للغاية، وكان أمير قطر شجاعا للغاية (..) أمير قطر رجل رائع ساعدنا حقا في اتفاق غزة".

ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة

وصرح ترامب: "سأكون فخورا بزيارة غزة، وأودّ أن تطأ قدماي أرضها"، مؤكدا: "سنسعد الجميع، والجميع سعداء، سواء كانوا يهودا أو مسلمين، أو من الدول العربية"، مشددا على أن "هذه لحظة لا أعتقد أنكم سترون مثلها مجددا". وبشأن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي، قال: "كانت لدي خلافات مع نتنياهو وتمت تسويتها بسرعة".

وتوجه الرئيس الأميركي، الأحد، إلى إسرائيل ومصر في رحلة تكتسي أهمية كبرى، ووصفها بأنها "مميزة جداً" في إطار الجهود لإنهاء الحرب في غزة. وأقلعت الطائرة الرئاسية من قاعدة آندروز قرب واشنطن في أجواء ماطرة، وفق صحافيي وكالة فرانس برس. ويرافق ترامب في رحلته وزراء الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيغسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وفق البيت الأبيض.

وتستضيف مصر، الاثنين، قمة في مدينة شرم الشيخ سيشارك فيها أكثر من 20 زعيماً، بمن فيهم ترامب، لبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة. وكشفت مصادر رئاسية مصرية عن مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

وستبحث القمة مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات إنهاء حرب الإبادة التي عاشها القطاع المحاصر على مدار عامين، ومارست فيها إسرائيل أشكالاً شتى من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتأتي القمة بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، تمهيداً لوقف الحرب بشكل تام، بضمانة من أربع دول، هي الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وفق ما أكدت مصادر لـ"العربي الجديد".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)