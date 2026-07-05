ترامب في عيد الاستقلال: الشيوعية سرطان وسنقضي عليها فوراً

- تأخرت احتفالات الرئيس ترامب بمرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة بسبب العواصف الرعدية، مما أدى إلى إخلاء منطقة الناشيونال مول. أكد ترامب أن الأمطار لن توقف الاحتفالات، مشيراً إلى أن العواصف تضيف إثارة. - ركز ترامب في خطابه على إنجازاته العسكرية، وأعلن عن القضاء على البحرية الإيرانية، ودعا لتمرير قانون "إنقاذ أميركا" لتشديد قواعد التصويت، مهاجماً الاشتراكيين والشيوعية. - تضمن الاحتفال إطلاق أكبر عرض للألعاب النارية، مما أثار مخاوف بيئية بشأن جودة الهواء وارتفاع درجات الحرارة، مع نصائح بتجنب الهواء الطلق للأطفال وكبار السن.

أخّرت العواصف الرعدية احتفال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمرور 250 عاماً على تأسيس البلاد، بعد أن دفع الطقس المسؤولين إلى إخلاء منطقة الناشيونال مول من الآلاف من الذين كانوا قد وقفوا عدة ساعات في طوابير تحت درجات حرارة مرتفعة عند نقاط التفتيش الأمنية، وطُلب من الحشود البحث عن أماكن للاحتماء. وأجّل ترامب خطابه لأكثر من ساعة، وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن "الأمطار لن توقف احتفالات أميركا"، وأن "العواصف تجعل المناسبات أكثر إثارة".

وذكر ترامب في خطابه أن أكثر من 150 ألفاً انتظروا في الناشيونال مول لحضور خطابه، فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن أكثر من نصف المقاعد في الأماكن المخصصة للضيوف (VIP) كانت شاغرة.

وفي كلمته، احتفى ترامب بما وصفه ببنائه الجيش الأميركي مرة أخرى، وقال: "قضينا على البحرية الإيرانية بالكامل". كذلك حث على تمرير مشروع قانونه "إنقاذ أميركا"، الذي يشدد قواعد التصويت ويلغي الانتخاب عبر البريد، باستثناء حالات محدودة، وذلك بعد أيام من حكم المحكمة العليا الذي يسمح للولايات بعدّ أصوات البريد التي تصل بعد يوم الانتخابات. وقال ترامب: "يجب على جميع الناخبين إظهار هوية. جميع الناخبين"، مضيفاً أنه لن تكون هناك بطاقات اقتراع عبر البريد، باستثناء حالات محدودة تشمل المرض والإعاقة.

وهاجم ترامب، منذ الدقائق الأولى، الاشتراكيين الذين يُطلق عليهم "الشيوعيون"، وقال: "لا نريد شيوعيين في بلادنا". وتفاعل الحضور مع جملته: "إن الجميع خُلقوا على صورة إله واحد"، قبل أن يضحكوا مع قوله: "الشيوعي لن يقول ذلك أبداً". وأكد ترامب أنه سيجري التعامل مع الشيوعية، وقال: "قضت النجوم والخطوط (العلم الأميركي) على المطرقة والمنجل (رمز الاتحاد السوفييتي)، وسنفعل ذلك إذا اضطررنا مرة أخرى، ولكن لا أعتقد أنه سيكون ضرورياً. سنتعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية".

وشدد على أن المحاربين الأميركيين لم يواجهوا الشيوعية في جميع أنحاء العالم ليتركوها تهددهم الآن داخل أميركا، وأردف: "لن نسمح بحدوث ذلك. نريد إيقاف هذا التهديد على الفور. إنه مثل السرطان، عليك أن تقضي عليه. عليك أن تقضي عليها (الشيوعية) بسرعة". وامتلأت سماء العاصمة واشنطن بما أطلق عليه ترامب "أكبر عرض للألعاب النارية في التاريخ"، وأعلن المنظمون إطلاق أكثر من 850 ألفاً من الألعاب النارية، في أكبر عروض الألعاب النارية في التاريخ، في مساعيهم لتسجيل رقم قياسي عالمي، وحلقت أسراب من الطائرات المقاتلة في سماء واشنطن.

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وكشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن هذا العرض قد يتسبب في تلوث بيئي كبير يستمر لساعات، ويؤثر في حياة البشر والحيوانات الأليفة، إذ توقّع أن يؤدي إلى سُحُب من التلوث، وارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر مما هي عليه، وتدهور جودة الهواء. ونصحت مجموعة "فريدم 250"، التي ساعدت في تنظيم الحدث والمدعومة من ترامب، حسبما ذكرت نيويورك تايمز، الأطفال وكبار السن بتجنب قضاء فترات طويلة في الهواء الطلق، ونصحت السكان بإغلاق النوافذ واستخدام الفلاتر لتنقية الهواء، مضيفة أن جودة الهواء ستنخفض، وأن "الرؤية قد تتأثر سلباً".

وخلص تحليل سابق أعدته إدارة المتنزهات الوطنية حول عرض الألعاب النارية، وحصلت عليه صحيفة واشنطن بوست، إلى أن "جودة الهواء" ستصل إلى مرحلة الخطورة قرب منطقة الناشيونال مول في أثناء العرض وبعده، وستكون "غير صحية للغاية" في مدينة واشنطن وعبر نهر البوتوماك في أرلنغتون بولاية فيرجينيا، التي يفصلها النهر عن المنطقة. وتوقع تحليل إدارة المتنزهات الوطنية أن يؤثر تلوث الهواء في منطقة تمتد لنحو 24 كيلومتراً بعيداً عن موقع إطلاق الألعاب النارية، وأنه "سيستمر لنحو ست ساعات بعد الانتهاء من إطلاقها"، وسيؤدي إلى ترسيب معادن وجزيئات دقيقة في مياه النهر القريبة ومنطقة الناشيونال مول.