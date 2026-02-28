ترامب في خطاب الحرب: سندمّر صواريخ إيران وبرنامجها الصاروخي

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بدء عملية عسكرية "ضخمة ومستمرة" ضد إيران، بهدف تدمير أسطولها البحري وبرنامجها الصاروخي ومنعها من امتلاك سلاح نووي. - أكد ترامب أن الهدف هو حماية الشعب الأميركي من تهديدات النظام الإيراني، مشيراً إلى تطوير إيران لصواريخ بعيدة المدى تهدد أميركا ودول أخرى، ودعا الحرس الثوري الإيراني لإلقاء أسلحتهم. - شدد ترامب على رفضه لأي تخصيب لليورانيوم في إيران، حتى لأغراض مدنية، معبراً عن عدم رضاه عن سير المفاوضات مع طهران.

في أوّل كلمة له بعد أقلّ من ساعتين على إطلاق هجوم أميركي - إسرائيلي موسّع ضدّ إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال"، أن الجيش الأميركي بدأ عملية "ضخمة ومستمرة في إيران". وأضاف: "سنُبيد أسطول إيران البحري ونتأكد من عدم امتلاكها سلاحاً نووياً"، متابعاً في هذا السياق: "سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي".

وتابع أنّ إيران "تطوّر صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد أميركا ودولا أخرى"، قائلاً إن "هدفنا الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة "سضمن أن وكلاء الإرهاب في الشرق الأوسط غير قادرين على زعزعة استقرار العالم"، متوجهاً في حديثه إلى الحرس الثوري الإيراني والشرطة والجيش بالقول: "ألقوا أسلحتكم وإلا فستواجهون الموت".

وجاءت تصريحات ترامب بعد هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، حيث سمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، كما تصاعد الدخان من محيط المقر الرئاسي. كما هزت انفجارات كبيرة مدينة قم.

وشدد الرئيس الأميركي، الجمعة، على أنه لا يريد أن تقوم إيران بأي تخصيب لليورانيوم على الإطلاق، حتى لأغراض مدنية، وذلك غداة جولة مفاوضات ثالثة بين واشنطن وطهران في جنيف. وقال ترامب لصحافيين قبيل فعالية في مدينة كوربوس كريستي الساحلية بولاية تكساس "أقول لا تخصيب. لا بنسبة 20% ولا 30%. هم دائماً يريدون 20% أو 30%. يقولون إنه لأغراض مدنية، تعلمون، لأغراض مدنية. أنا أرى أنه غير مدني"، مكرّراً أنه "غير راضٍ عن سير المفاوضات".