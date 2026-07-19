علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى على مقتل جنديين أميركيين في الأردن ، قائلا إنه "أمر محزن للغاية"، بعد أن سقطا إثر هجمات صاروخية إيرانية في خضم التصعيد المتجدد بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع موقع "نيوز نيشن"، نُشرت تفاصيلها ليل السبت - الأحد، إن الجنديين قتلا "في خدمة وطننا"، مجددا التأكيد على أن الهدف الرئيسي للحرب هو "منع إيران من امتلاك سلاح نووي". ورداً على سؤال حول إعلان إيران عدم التزامها بمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو/حزيران الماضي، أجاب ترامب: "لا يهمني الأمر بتاتاً".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان أمس السبت عن مقتل جنديين أميركيين في الأردن إثر هجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن جندياً ثالثاً ما زال في عداد المفقودين. وذكرت في بيان أن أربعة جنود أميركيين نُقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات أردنية قبل أن يغادروها لاحقاً، فيما عاد أفراد آخرون خضعوا لفحوص إثر إصابات طفيفة إلى مهامهم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أدت إلى مقتل الجنديين؟ ما هو رد فعل القيادة الإيرانية على الهجمات الجوية الأميركية الجديدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وهذه أول مرة يعلن فيها الجيش الأميركي عن سقوط قتلى في صفوفه منذ استئناف الولايات المتحدة الأميركية ضرباتها على إيران قبل أسبوعين. وحسب رصد لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي يرفع هذا الحادث عدد القتلى بصفوف الجيش الأميركي إلى 16 فرداً وذلك منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. وقال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث: "رحم الله الأبطال. إن تضحياتهم تزيدنا إصرارًا".

أخبار مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث في هجوم إيراني على الأردن

وفي السياق، أعلن الجيش الأميركي ليل السبت- الأحد بدء موجة غارات جوية جديدة على إيران، قائلا إن الهجمات "تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري الإسلامي التي شنت هجمات على جنود أميركيين في الأردن".

إلى ذلك، وجه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي رسالة مكتوبة إلى الشعب الإيراني، مساء السبت، أكد فيها أن خرق مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة أثبت مجدداً للجميع أن توقيع الرئيس الأميركي "لا قيمة له ولا مصداقية"، مشدداً على أن الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة" سيلقنان "دروساً لا تُنسى للعدو الأميركي" طالما أراد إشعال حرب جديدة.