- ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد، مشيداً بنجاحات إدارته ومنتقداً سلفه جو بايدن بسبب أزمة التضخم، محذراً إيران من تطوير أسلحة نووية ومفضلاً الحل الدبلوماسي. - تناول ترامب قضايا مثل استيراد النفط من فنزويلا وانتقاد قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، مشيراً إلى تراجع التضخم وانتقاد المهاجرين والجالية الصومالية، مما أثار ردود فعل من النواب الديمقراطيين. - تزامناً مع الخطاب، انتقد أعضاء الكونغرس سياسات ترامب، ووصفت خطابه بأنه مليء بالأكاذيب، مع إثارة قضايا مثل ملفات جيفري إبستين وتقديم مواد العزل ضد وزيرة العدل بام بوندي.

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابه السنوي عن حالة الاتحاد صباح اليوم الأربعاء محطماً الرقم القياسي الذي سجله الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000 لأطول خطاب في هذا التقليد السنوي، والبالغ ساعة و20 دقيقة. كما حطم رقمه القياسي لخطاب رئاسي أمام الكونغرس البالغ ساعة و40 دقيقة الذي سجله في مارس/ آذار الماضي عندما ألقى خطاباً سنوياً لا علاقة له بحالة الاتحاد. واستهل الرئيس الجمهوري خطابه بالقول إنّ "هذا هو العصر الذهبي لأميركا"، مشيداً، كما اعتاد في كلمات سابقة، بما اعتبرها نجاحات حققتها إدارته منذ عودته إلى كرسي الرئاسة، دون أن يغفل الحديث عن إيران واتهامها بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

وبعد صعوده إلى المنصة وسط هتافات "أميركا، أميركا" من أعضاء الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري بينما وقف الديمقراطيون في صمت تام، قال ترامب "أمتنا عادت.. أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى". وبدأ ترامب إلقاء خطابه بتوجيه انتقاد لاذع إلى سلفه جو بايدن، قائلاً: "قبل اثني عشر شهراً ورثتُ أمة تعيش أزمة". وأضاف: "بعد عام واحد، حققنا تغييرات لم يشهدها أحد من قبل. بايدن ترك لنا أسوأ تضخم على الإطلاق، وأنا قمت بخفضه".

وفيما كرر القول إنه أنهى 8 حروب، ذكر من بينها "الحرب بين تايلاند وكمبوديا، وباكستان والهند، والحرب في غزة"، جدد ترامب تحذيره لإيران بأنه لن يسمح لما وصفه "راعي الإرهاب الأول وهو النظام الإيراني" بامتلاك سلاح نووي. وقال: "هم يريدون صفقة، لكن لم نسمع منهم أنهم لن يطوروا سلاحاً نووياً قط". وأضاف في الوقت عينه أنه خياره "المفضل" هو حل القضية النووية الإيرانية عبر الدبلوماسية. كما اتهم إيران بأنها تطور صواريخ قادرة "قريباً" على الوصول إلى الولايات المتحدة، قائلاً "لقد طوروا بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قريباً قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية".

#عاجل | ترمب: لن نسمح بأي سلاح نووي إيراني وأفضل أن يكون الحل من خلال الدبلوماسية pic.twitter.com/CEtNoKXItz — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 25, 2026

إحاطة روبيو وراتكليف في الكونغرس بشأن إيران

وقال موقع أكسيوس إنّ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، قدما إحاطة سرية، أمس الثلاثاء، لـ"مجموعة الثمانية" حول الأزمة مع إيران. وقال النائب الديمقراطي، جيم هايمز، العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، عقب الإحاطة، إنه قلق للغاية من احتمال إقدام ترامب على شن حرب مع إيران. وأضاف: "لم نسمع أي مبرر مقنع لشن حرب أخرى في الشرق الأوسط في هذا التوقيت بالذات". من جانبه، قال زعيم الأقلية في مجلس النواب، الديمقراطي حكيم جيفريز، عقب الإحاطة، إنه لا يزال لديه "الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات حول الحشد العسكري في المنطقة".

فنزويلا والمحكمة العليا والمهاجرون

من جهة أخرى، كشف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط من فنزويلا منذ اختطاف إدارته رئيس الدولة اللاتينية نيكولاس مادورو. وقال "تلقينا للتو من صديقتنا وشريكتنا الجديدة فنزويلا، أكثر من 80 مليون برميل من النفط"، مضيفاً "ارتفع إنتاج النفط الأميركي بأكثر من 600 ألف برميل يومياً".

وانتقد ترامب قرار المحكمة العليا الذي أبطل رسومه الجمركية العالمية، بحضور عدد من القضاة الذين أيدوا القرار. ووصف ترامب حكم المحكمة العليا الذي صدر الجمعة بأنه "مؤسف جداً". لكنه أضاف أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة "يريدون الحفاظ على الاتفاقات التي أبرموها (...) مع العلم أن السلطة القانونية التي أملكها بصفتي رئيسا لإبرام اتفاق جديد قد تكون أسوأ بكثير بالنسبة لهم".

“يجب أن تخجلوا من أنفسكم”.. ترامب يطلب من الديمقراطيين الوقوف أثناء كلمته أمام الكونغرس pic.twitter.com/Id2MmQwA2g — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 25, 2026

كما أفرد ترامب قسماً كبيراً من خطابه للحديث عن الاقتصاد، معلناً أنّ التضخم "يتراجع بشدة" رغم أن أسعار المواد الغذائية والإسكان والتأمين والمرافق لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات. وفيما لم يغفل ترامب انتقاد المهاجرين وسياسات الإدارات السابقة بهذا الشأن، شن هجوماً لاذعاً على الجالية الصومالية، بحضور النائبة ذات الأصول الصومالية إلهان عمر، وقال "عندما يتعلق الأمر بالفساد الذي ينهب أميركا، لم يكن هناك مثالٌ أوضح من مينيسوتا، حيث نهب أفرادٌ من الجالية الصومالية ما يُقدّر بـ19 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".

نائب ديمقراطي يرفع لافتة كتب عليها "السود ليسوا قروداً"

ورفع النائب الديمقراطي من أصل أفريقي، آل غرين، لافتة كتب عليها "السود ليسوا قروداً"، قبل أن يتم اقتياده خارج القاعة. وكان النائب عن ولاية تكساس، يقف مقابل ترامب مباشرة عندما رفع اللافتة قبيل إخراجه من مبنى الكونغرس، بينما كان بالإمكان سماع هتافات "أميركا أميركا أميركا".

للعام الثاني، طُرد النائب الديمقراطي آل غرين من الكونغرس قبيل بدء إلقاء #دونالد_ترامب خطاب حالة الاتحاد، بعدما حمل لافتة كتب عليها "السود ليسوا قروداً"، في إشارة إلى الفيديو الذي نشره ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشال" ظهر فيه باراك و #ميشيل_أوباما على هيئة قردين.… pic.twitter.com/BmrHWmPewm — العربي الجديد (@alaraby_ar) February 25, 2026

نواب أمام الكونغرس: خطاب ترامب "مليء بالأكاذيب"

وتزامناً مع الخطاب، شارك العشرات من أعضاء الكونغرس في فعالية موازية أمام الكونغرس بحضور المئات من المواطنين، ووجهوا انتقادات حادة لسياسات ترامب وخطابه، واصفين إياه بأنه "مليء بالأكاذيب". كما كانت ملفات جيفري إبستين حاضرة في كلمات المشرعين مطالبين بمعاقبة المتورطين ونشر باقي الوثائق.

وشرح النائب بمجلس النواب غريغ كاسار سبب عدم حضوره خطاب ترامب، قائلاً "أنا لست في مبنى الكابيتول الليلة لأن لدي فكرة جيدة جداً عما سيحدث. لمدة ساعة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، رجل جنى 4 مليارات دولار من كونه رئيساً سيقدّم إليكم أيها الشعب الأميركي محاضرة عن مدى روعة حياتكم. دونالد ترامب لا يدين لنا بخطاب طويل مليء بالهذيان لمدة ساعتين. إنه مدين للشعب الأميركي بإعادة أموالهم إليهم".

من جانبها، أعلنت النائبة سمر لي، أنها ستتحرك في مجلس النواب رسمياً لعزل وزيرة العدل بام بنودي لعدم التزامها بأمر الاستدعاء بشأن ملفات إبستين، وقالت "نحن نعيش في بلد يوجد فيه واقع واحد للناس العاديين، وواقع آخر للأغنياء وأصحاب النفوذ والسلطة. يجب أن نغير ذلك. لهذا السبب، أعلن اليوم أنني سأقدم مواد العزل ضد بام بوندي".