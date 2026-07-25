ترامب: فنزويلا غير جاهزة للانتخابات وسنشرف على أي استحقاق

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فنزويلا ليست جاهزة بعد لإجراء انتخابات رئاسية، رغم التقدم الكبير الذي أحرزته تحت قيادة ديلسي رودريغيز، مشيراً إلى استعداد الولايات المتحدة للإشراف على الانتخابات عندما تكون فنزويلا جاهزة. - اجتمع أعضاء من الحزب الحاكم والمعارضة في فنزويلا لأول مرة منذ توقيع اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية في 2024، بعد اتهام واشنطن للرئيس نيكولاس مادورو بتزوير الانتخابات والاتجار بالمخدرات. - شهدت كاراكاس احتجاجات من أنصار مادورو، حيث أحرقوا أعلاماً أميركية وإسرائيلية، معبرين عن رفضهم للمساعدات الأميركية بعد الزلزالين المدمرين، والتي قدرت أضرارها بنحو 19.6 مليار دولار.

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فنزويلا ليست جاهزة حالياً لإجراء انتخابات رئاسية، لكنه أقرّ بإحرازها "تقدماً كبيراً" في عهد القائمة بأعمال الرئيس بالإنابة ديلسي رودريغيز. وقال ترامب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "في ما يتعلق بالانتخابات في فنزويلا، فهم ليسوا مستعدين لها بعد"، مضيفاً: "لقد أحرز البلد تقدماً كبيراً، وديلسي تقوم بعمل رائع". وأوضح أن الولايات المتحدة ستكون موجودة للإشراف من قرب على الاستحقاق الانتخابي عندما تصبح فنزويلا جاهزة لإجرائه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المعايير التي استند إليها ترامب في تقييمه لعدم جاهزية فنزويلا للانتخابات؟ ما هو الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية الفنزويلية عند إجرائها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان أعضاء من الحزب الحاكم والمعارضة في فنزويلا قد اجتمعوا للمرة الأولى الشهر الماضي، منذ توقيع اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية في عام 2024، قبل اختطاف واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو في يناير/ كانون الثاني الماضي، على خلفية اتهامه بتزوير الانتخابات والاتجار بالمخدرات.

وفي سياق متصل، أحرق نحو مائة من أنصار مادورو، الجمعة، علمين، أميركياً وإسرائيلياً، في ساحة سيمون بوليفار وسط العاصمة كاراكاس، ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة.

كذلك داس المحتجون صوراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهتفوا: "أيها الأميركيون عودوا إلى دياركم" و"إنها ليست مساعدات، بل احتلال"، في إشارة إلى المساعدات التي تقدمها واشنطن لفنزويلا عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو/حزيران. وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين بنحو 19.6 مليار دولار، مؤكداً أن سرعة إعادة الإعمار وحجم الاستثمارات المخصصة لها سيحددان مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي لفنزويلا خلال السنوات المقبلة.

ولا تشمل التقديرات الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة من تعطل العمل والإنتاج والخدمات، ولا تتضمن تكاليف إزالة الأنقاض أو إعادة بناء المنشآت وفق معايير أكثر مقاومة للزلازل. وضرب الزلزالان، بقوة 7.2 و7.5 درجات، المناطق الشمالية ذات الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي المرتفع، بما فيها العاصمة كاراكاس وولايات لا غوايرا وكارابوبو وميراندا وياراكوي وأراغوا.

(فرانس برس، قنا، العربي الجديد)