ترامب: فنزويلا ستسلمنا نحو 50 مليون برميل نفط وسأدير عائداتها بنفسي

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تسليم فنزويلا للولايات المتحدة ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط عالي الجودة، مع تأكيده على التحكم في الأموال لضمان استخدامها لصالح شعبي البلدين. - شنت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا ضد فنزويلا، مما أدى إلى اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مع استمرار إدارة ترامب في محادثات مع شركات النفط الأميركية بشأن فنزويلا. - أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز الحداد لمدة أسبوع على ضحايا الهجوم الأميركي، مع تقارير عن مقتل 55 من أفراد الجيش وعشرات المدنيين.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "السلطة المؤقتة في فنزويلا ستسلم إلى الولايات المتحدة ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط عالي الجودة الخاضع للعقوبات"، مضيفا أن هذا النفط سيباع بسعر السوق وأنه "سيتحكم هو بنفسه كرئيس في هذه الأموال"، مرجعا السبب في ذلك إلى "ضمان استخدامها لصالح شعبي فنزويلا والولايات المتحدة".

وأشار ترامب في بيان كتبه على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشال إلى أنه "طلب من وزير الطاقة كريس رايت بدء تنفيذ هذه الخطة على الفور"، مضيفا "سيتم نقل النفط عن طريق سفن التخزين ونقلها مباشرة إلى أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد أعلن، يوم السبت، شنّ هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا، أسفر عن اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة هناك". وحذر ترامب الإدارة الجديدة من عدم التعاون، وإلا سينفذ هجمات جديدة، قال إنها ستكون أكبر وأكثر قوة.

وصرّح مسؤول رفيع في البيت الأبيض، الثلاثاء، بأن إدارة ترامب بدأت محادثات مع شركات النفط الأميركية بشأن فنزويلا. وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة الأناضول أن المراسلات بين إدارة ترامب وشركات النفط بدأت فعلياً، ومن المقرر أن تستمر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الخارجية ماركو روبيو سيقودان هذه المحادثات نيابةً عن ترامب.

إدارة ترامب تراقب وزير الداخلية الفنزويلي

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة ترامب وضعت وزير الداخلية الفنزويلي على رأس قائمة أهدافها ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في تلبية مطالب الولايات المتحدة بعد اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال أحد المصادر المطلعة على تفكير الإدارة الأميركية، إن ديوسدادو كابيلو، الذي يسيطر على قوات الأمن، هو واحد من عدد قليل من الموالين لمادورو الذين قرر ترامب الاعتماد عليهم كحكام مؤقتين للحفاظ على الاستقرار خلال الفترة الانتقالية.

حداد 7 أيام في فنزويلا

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الثلاثاء الحداد لمدة أسبوع على أرواح ضحايا الهجوم الأميركي. وقالت في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "قررت إعلان سبعة أيام حدادا (...) على الشباب والنساء والرجال الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو".

وأعلنت كوبا وفنزويلا مقتل 55 من أفراد جيشيهما فيما تحدث المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب عن "عشرات" القتلى من مدنيين وعسكريين. ويبقى عدد القتلى المدنيين غير معروف، إلا أن بعض المصادر تحدثت عما يتراوح بين 70 و80 قتيلا.