ترامب: غير مهتم بنتيجة المحادثات مع إيران لأننا انتصرنا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل السبت الأحد إنه غير مهتم بنتيجة المحادثات الأميركية الإيرانية في باكستان، مؤكدا أن الولايات المتحدة "خرجت منتصرة من الحرب". وصرّح ترامب لصحافيين: "سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، لا فرق بالنسبة لي، والسبب هو أننا انتصرنا". وأضاف: "نحن في مفاوضات معمّقة للغاية مع إيران. سننتصر بغض النظر عنها. لقد هزمناهم عسكريا".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بينما يقود نائبه جي دي فانس وفد بلاده التفاوضي مع إيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. كما كرر ترامب ما أعلنه الجيش الأميركي بشأن عبور سفينتين حربيتين السبت مضيق هرمز لبدء تطهيره من الألغام الإيرانية، رغم نفي طهران. وقال ترامب: "لدينا كاسحات ألغام هناك. نحن نقوم بتطهير المضيق".

وأضاف: "سنفتح المضيق رغم أننا لا نستخدمه، لأن هناك الكثير من الدول الأخرى في العالم التي تستخدمه وهي إما خائفة أو ضعيفة أو بخيلة". وأعرب مجددا عن إحباطه من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي بقيت على الحياد أثناء الحرب، قائلا: "لم يساعدنا حلف ناتو، هذا ما أستطيع أن أقوله لكم".

وهدد ترامب بأن الصين ستواجه "مشاكل كبيرة" إذا صدرت أسلحة إلى إيران. وكانت شبكة "سي أن أن" الأميركية ادعت، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن الصين تستعد لتزويد إيران بمنظومات دفاع جوي خلال أسابيع. ونقلت الشبكة الإعلامية عن ثلاثة مصادر "مطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأميركية الحديثة"، أن هناك مؤشرات على أن الصين تحاول إيصال هذه الشحنات لإيران عبر دول ثالثة "لإخفاء منشئها الحقيقي". وأضافت المصادر أن الشحنات تضم إرسال أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف، من طراز "مانباد".

بدورها، نفت السفارة الصينية في واشنطن صحة هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن بكين لم تقدم أي أسلحة لأي طرف في النزاع. وأضافت في تصريحات على لسان المتحدث الرسمي باسمها، أن الصين وبصفتها "دولة كبرى مسؤولة، تلتزم بشكل ثابت بواجباتها الدولية".

ودعت الجانب الأميركي إلى "تجنب إطلاق ادعاءات لا أساس لها، وربط الأمور بسوء نية، وإثارة أخبار مثيرة"، معربة عن أملها في أن تبذل الأطراف المعنية مزيدا من الجهود لخفض التوترات.

والسبت، انطلقت المحادثات بين طهران وواشنطن في إسلام آباد، بوساطة باكستانية. وفجر الأربعاء 8 إبريل/ نيسان 2026، أعلن ترامب، الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.

(فرانس برس، رويترز، الأناضول، العربي الجديد)