ترامب: غيرنا نظام الحكم في إيران ولا تخصيب لليورانيوم بعد الآن

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم السماح بتخصيب اليورانيوم في إيران وفرض رسوم جمركية على الدول التي تزودها بالأسلحة، مع مناقشات حول محادثات مباشرة بين البلدين. - رحب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بـ"هدنة هشة" مع إيران، داعياً إلى التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد، محذراً من نتائج عدم استجابة إيران. - تبدأ جولات المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد، مع وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وسط ترحيب دولي بالهدنة كخطوة نحو خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه "لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم" في إيران، مشيراً إلى أن طهران شهدت "تغييراً مفيداً للغاية في نظام الحكم". وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وإيران "ستزيلان جميع الغبار النووي المدفون"، في إشارة إلى معالجة الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية فورية بنسبة 50% على جميع السلع التي تباع للولايات المتحدة من أي دولة تقوم بتزويد إيران بالأسلحة، في خطوة تهدف إلى الضغط على الدول الداعمة لطهران. من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الأربعاء، إن هناك مناقشات جارية حول إجراء محادثات مباشرة مع إيران، لكن أي شيء سيكون نهائياً فقط إذا أعلنه ترامب أو البيت الأبيض.

ويأتي هذا بعد أن رحّب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بما وصفه بـ"هدنة هشة" مع إيران، داعياً طهران إلى التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد، ومحذراً من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ليس شخصاً يمكن العبث معه". وقال فانس، خلال زيارة إلى بودابست الأربعاء، إن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا أبدت إيران استعداداً جدّياً للتفاوض.

وأضاف فانس: "إذا كان الإيرانيون مستعدين للعمل معنا بحسن نية، فأعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق". وأشار إلى أن ترامب وجّه فريق التفاوض للعمل بنية طيبة للوصول إلى اتفاق، لكنه حذّر في المقابل من أن عدم استجابة إيران سيقود إلى نتائج مختلفة، قائلاً إن الرئيس الأميركي "غير صبور ويتطلع لإحراز تقدم".

وتبدأ بعد غد الجمعة أولى جولات المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، على أن تستمر لأسبوعين، في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الطرفين، وذلك بموجب الهدنة التي توصلا إليها بوساطة باكستانية وأوقفت مؤقتاً الحرب الإسرائيلية الأميركية على الجمهورية الإسلامية والمستمرة منذ 28 فبراير/ شباط.

وأعلن الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، بعدما شهدت الساعات الماضية جهوداً دبلوماسية مكثفة للتوصل إليه قبيل انتهاء المهلة التي منحها ترامب لطهران. وذكر أنه وافق على وقف الهجوم على إيران لمدة أسبوعين، وذلك بناء على المحادثات التي أجراها مع الجانب الباكستاني، وبشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كلي وفوري وآمن.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروت سوشال": "حققنا جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها، ونحن في مسار متقدم من أجل إبرام اتفاق نهائي يخصّ السلام الدائم مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط". وتابع الرئيس الأميركي: "توصلنا إلى مقترح من 10 نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي يمكن التفاوض حوله." وأشار إلى أن جلّ النقاط الخلافية التي كانت قائمة في السابق "جرى التوصل لاتفاق بشأنها بين الولايات المتحدة وإيران". وأضاف أن فترة الأسبوعين المقبلة "ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه".

ورحّبت دول عدة بإعلان الهدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرةً إياها خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في منطقة كانت تشهد توتراً متصاعداً. وأعربت حكومات عن أملها أن تفتح هذه الهدنة الباب أمام استعادة الاستقرار، خصوصاً في ظل المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتأثير ذلك بالاقتصاد العالمي.

(فرانس برس، رويترز)