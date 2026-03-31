ترامب عن الحرب: لن يستمر الأمر مدة طويلة

- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول إلى الاعتماد على نفسها في تأمين النفط والدفاع عن مصالحها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة كما في السابق، وأنجزت الجزء الأصعب من المهمة في إيران. - انتقد ترامب فرنسا لعدم تقديمها الدعم الكافي بشأن إيران، وأشار إلى أن مضيق هرمز لم يعد يشكل تهديداً حقيقياً، مع تأكيده على أن الحرب لن تستمر طويلاً. - أكد العقيد الإيراني إبراهيم ذو الفقاري أن القوات المسلحة الإيرانية ستتصدى لأي اعتداء، ودعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إيران إلى اتباع المسار الدبلوماسي وضمان حرية الملاحة.

حثّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الدول التي لم تساعد الولايات المتحدة في حربها على إيران، ولا تستطيع الآن الحصول على وقود الطائرات، على شراء النفط الأميركي، والتوجه إلى مضيق هرمز و"السيطرة عليه فحسب". وأضاف "ستحتاجون إلى تعلّم كيفية الدفاع عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون هناك لمساعدتكم بعد الآن، تماماً كما لم تقفوا معنا". وتابع "أنجزنا الجزء الأصعب. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم".

كما انتقد ترامب فرنسا، قائلاً، اليوم الثلاثاء، في منشور على "تروث سوشال"، إنها "لم تقدم مساعدة تذكر" بشأن إيران. وفي وقت لاحق اليوم، قال ترامب في تصريحات لشبكة "سي بي إس": "لست مستعداً بعد لسحب القوات الأميركية". وأضاف: "لا يوجد تهديد حقيقي على مضيق هرمز لأن إيران تم تدميرها". وكرر: "حلف الناتو سيئ، ومن يريد النفط عليه الذهاب للحصول عليه".

وجاء تصريح ترامب في الوقت الذي تجاوز فيه متوسط ​​أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون الواحد. وأمس الاثنين، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق. وقالت الصحيفة إن ترامب ومساعديه خلصوا في الأيام الأخيرة إلى أن مهمة فتح مضيق هرمز ستؤدي إلى تصعيد في الحرب بما يتجاوز المدة الزمنية التي حددتها الإدارة الأميركية، والتي تتراوح بين أربعة أشهر وسبعة.

وعن موعد انتهاء الحرب على إيران، ذكر ترامب "لن يستمر الأمر مدة طويلة" دون تحديد موعد زمني، وأضاف "أستطيع أن أقول إننا متقدمون على الجدول الزمني بمقدار أسبوعين". واعتبر ترامب أن واشنطن أنجزت المهمة وقامت بعملها في إيران. وقال إنها "لم تعد تمتلك أي قوة عسكرية، حيث فقدوا كل ما كانوا يملكونه، وأصبحوا في حالة الفوضى. لقد أنجزنا المهمة وسوف يستغرق الأمر منهم 10 سنوات لإعادة البناء. لقد نجحنا في تغيير النظام. الذين يديرون الأمور الآن يختلفون تماما عن أي شخص سمعنا به من قبل. وهم صراحة عاقلون أكثر. لقد تحقق التغيير الشامل للنظام بشكل فاق ما كان من المتوقع حدوثه".

وعن إمكانية إعلان نهاية الحرب دون القيام بعملية برية في إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، ذكر ترامب أنه "لا يفكر في الأمر". وقال "ما أعرفه هو أن تلك المواد مدفونة في أعماق بعيدة، مما يجعل الوصول إليها أمرا بالغ الصعوبة على أي أحد". وتابع: "أخيراً اعترف الناس بأن ما حدث في إيران عملية تدمير شاملة. في أعماق بعيدة، ولم يستطيعوا الوصول إليه (اليورانيوم المخصب)، حتى بدون حرب. لم يتمكنوا من استخراجه. لذا الوضع آمن إلى درجة كبيرة، ولكن سنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

وكان ترامب قد عبّر مراراً عن آراء متباينة حول كيفية التعامل مع مضيق هرمز، إذ هدد في بعض الأحيان بقصف البنية التحتية للطاقة المدنية إذا لم يُعد فتح الممر المائي بحلول 48 ساعة، قبل إعلانه عن تأجيل الأمر حتى يوم الاثنين السادس من إبريل/نيسان المقبل. وفي مناسبات أخرى، قلل من أهمية المضيق بالنسبة للولايات المتحدة، قائلاً إن إغلاقه مشكلة يجب على الدول الأخرى المستفيدة حلها.

بالمقابل، قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الإيرانية "ستقطع قدم كل من يعتدي على إيران". وأضاف أن ما وصفه بـ"التقديرات الخاطئة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة إسرائيل أدّت إلى تقييم الشعب الإيراني وقواته المسلحة وفق "معايير مادية ودنيوية"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن هذه الحسابات الخاطئة جعلت "الحضور غير المسبوق للشعب في الشوارع"، وكذلك "صمود القوات المسلحة في ميدان القتال" أمراً غير متوقع بالنسبة للأعداء. وقال إن "الخطأ الاستراتيجي للأعداء تسبب في إذلالهم"، مضيفاً أنهم يعتقدون أن "الحرب الدعائية واستعراض الأسلحة والمعدات العسكرية المتقدمة ظاهرياً واغتيال الأطفال والنساء والرجال والعلماء وقادة القوات المسلحة يمكن أن تجبر إيران على الاستسلام". وأضاف أن الحديث عن السيطرة على مضيق هرمز "وهم لن يتحقق".

واليوم الثلاثاء، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وحثه على اتباع المسار الدبلوماسي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف كوستا أنه أبلغ بزشكيان بضرورة وقف إيران "الهجمات غير المقبولة" على دول المنطقة. وكتب كوستا في منشور على منصة إكس: "دعوت إلى التهدئة وضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضرورة أن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي التزاماً كاملاً. فقدان أرواح بريئة، بما في ذلك ما حدث في مدرسة ميناب، أمر مؤسف للغاية".