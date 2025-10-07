ترامب عن اعتقال الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ: مجرد مثيرة للمشاكل

- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، واصفًا إياها بأنها "مجنونة" و"مُثيرة للمشاكل"، مشيرًا إلى حاجتها لرؤية طبيب للسيطرة على غضبها. - وصلت غريتا إلى اليونان بعد الإفراج عنها من أسطول الصمود، حيث انتقدت الأنظمة الدولية لتخاذلها في حماية الفلسطينيين، ووصفت الوضع بأنه إبادة جماعية. - رحّلت إسرائيل 171 ناشطًا من أسطول الصمود، بينهم غريتا، وسط تقارير عن سوء معاملة، مما دفع وزيرة الخارجية السويدية للتعبير عن قلقها ومطالبة إسرائيل باحترام الحقوق القنصلية.

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب

على اعتقال الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ في إسرائيل، بأنها "مجرد مثيرة للمشاكل"، وقال ردا على سؤال على اعتقالها قائلا "أعتقد أنها لديها مشكلة في السيطرة على الغضب ويجب أن ترى الطبيب"، مضيفا أنها "مجنونة جدا. مجنونة جدا، لا يمكنك أن تكون قريبا منها. إنها مجرد مثيرة للمشاكل".

وكانت الناشطة السويدية غريتا قد وصلت إلى اليونان بصحبة آخرين تم الإفراج عنهم شاركوا في أسطول الصمود، وانتقدت الدول على مواقفها وقالت في تصريحات لها إن "الأنظمة الدولية تخون الفلسطينيين" بسبب عدم منعهم الإبادة الجماعية، وتساءلت "كيف يمكن للبشر أن يكونوا بهذا القدر من الشر".

ورحلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لاثنين، عددا من ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين أبحروا منذ مطلع الشهر من موانئ أوروبيّة ومتوسطيّة هادفين إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو عقدين على سكان قطاع غزة، الذين تفاقمت معاناتهم جرّاء استخدام التجويع أسلوب حربٍ في خضم إبادة وظروف كارثية لم يسبق أن شهد العالم مثيلاً لها، وذلك قبل أن تعترض بحرية الاحتلال سفنهم في المياه الإقليمية الدولية، خلافاً للقانون الدولي، وتقتادهم إلى سجونها حيث لاقوا معاملة لاإنسانية.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إنه جرى ترحيل 171 من ناشطي أسطول الصمود لكل من اليونان وسلوفاكيا، مشيرة إلى أن من بينهم ناشطة المناخ غريتا تونبرغ.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، الأحد، إنه إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل للناشطة السويدية غريتا تونبرغ عقب احتجازها من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، فإن هذا أمر "خطير جدا". وفي حديثها لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، تطرقت ستينرغارد إلى التقارير التي تفيد بتعرض تونبرغ لسوء المعاملة بعدما احتجزتها سلطات الاحتلال.

وتعليقا على هذه التقارير، قالت ستينرغارد: "تلقيت معلومات حول مزاعم سوء المعاملة. إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن الوضع خطير جدا". وأضافت: "يعمل ممثلو الوزارة والسفارة على إعادة مواطنينا المحتجزين (منذ) الجمعة إلى السويد في أقرب وقت ممكن". وأكدت وزيرة الخارجية أنهم أبلغوا إسرائيل بأهمية احترام الحقوق الأمنية والقنصلية حتى قبل احتجاز الناشطين السويديين.