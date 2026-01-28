أكد الرئيس الأميركي أن الأسطول أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، إيران على إبرام اتفاق محذراً من أنه ما لم يتم ذلك فسيكون الهجوم القادم عليها "أسوأ بكثير"، في إشارة إلى حرب الاثني عشر يوما ً في يونيو/ حزيران الماضي، مشيرًا إلى أن أسطولًا ضخمًا وأكبر من الذي أرسل إلى فنزويلا، يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، اليوم الأربعاء، إن الأسطول بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهمة بسرعة وقوة إن لزم الأمر. وعبّر عن أمله في أن تجلس إيران سريعًا إلى طاولة المفاوضات وتتفاوض على اتفاق "عادل ومنصف" بلا أسلحة نووية، ويصب في مصلحة الجميع، على حد تعبيره.

وفيما دعا ترامب إيران إلى إبرام اتفاق، هددها بمواجهة "هجوم أسوأ من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية" في يونيو/ حزيران الماضي، مضيفًا بلهجة تصعيدية: "الوقت ينفد".

وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تريد التفاوض على ملف الأسلحة الباليستية الإيراني بجانب التزامها عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع إشارات إلى عدم تقارب وجهات النظر بين الجانبين للوصول إلى اتفاق.

وأعلن الجيش الأميركي الاثنين وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ترافقها ثلاث سفن حربية مجهزة بصواريخ "توماهوك"، إلى المنطقة. كذلك أرسلت الولايات المتحدة بالفعل نحو 12 طائرة هجومية من طراز "إف-15 إي" إلى المنطقة لتعزيز القدرات الضاربة، بحسب مسؤولين أميركيين.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن طهران لم تتقدم أيضًا بطلب لإجراء مفاوضات مع واشنطن، موضحًا في الوقت نفسه أن الوسطاء ينشطون في هذا الملف، وأن إيران على تواصل معهم عبر هذه القنوات. وأكد أن "دولًا تقوم بدور الوساطة تبذل جهودًا وتجري مشاورات في هذا الإطار، ونحن على تواصل مع هذه الأطراف التي تحاول أداء دورها بحسن نية".

يأتي ذلك فيما صعّدت طهران من حدة لهجتها العسكرية، وسط تهديدات بالرد على أي هجوم في ظل الحشد الأميركي، إذ قال السياسي الإيراني محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ومساعده، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن "تتردد في الدفاع عن مصالحها الوطنية"، محذراً من تداعيات "المغامرات" التي قال إن قوى من خارج المنطقة تقوم بها.

وقال رئيس هيئة الأركان، قائد التنسيق في الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة، من دون أن يسميه، إن إرسال أسطول واتباعه بآخر "لا ينبغي أن يدفعنا إلى حسابات خاطئة"، مؤكدًا أنه "في حال وقوع أي تطور، يمكن التأكيد أن الطرف الآخر سيتعرض أيضًا لأضرار ستكون جسيمة".