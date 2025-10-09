ترامب عقب التوصل إلى اتفاق غزة: قلت لنتنياهو لا يمكن أن تحارب العالم

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مشيداً بالدور الدولي في تحقيقه، ومؤكداً أن إيران قد تصبح جزءاً من معادلة السلام. - توقع ترامب أن يشهد قطاع غزة سلاماً وأماناً أكبر، مع إعادة بنائه بمساعدة دول المنطقة، معرباً عن ثقته في الإفراج عن المحتجزين قريباً. - الاتفاق تم بوساطة مصرية وقطرية وأميركية وتركية، ويشمل إطلاق سراح الرهائن وسحب القوات الإسرائيلية، كخطوات نحو سلام دائم.

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

، في مكالمة هاتفيه معه عقب الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق السلام، اليوم الخميس، إنه "لا يمكن أن تحارب العالم"، معبراً عن امتنانه للدول التي ساعدت في الوصول إلى هذا الاتفاق. وقال ترامب في تصريحات هاتفية لشبكة فوكس نيوز عقب إعلان التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس: "سنحصل على السلام، وخلال فترة، أعتقد أن إيران ستكون جزءاً فعلياً من معادلة السلام".

وأرجع ترامب الاتفاق إلى "الموهبة" وإلى "درجة من الحظ" في التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وحركة حماس، وقال في هذا السياق: "لقد تضافرت جهود دول العالم أجمع حول هذا الاتفاق. دول كثيرة لم تكن لتخطر على بال أحد". ووصف ترامب إيران الآن بأنها "مختلفة"، فاتحاً الباب لاتفاق معها، وقال: "لقد باركوا الصفقة، هذا شيء هائل. سنحصل على السلام، وبالمناسبة أعتقد أن إيران ستكون جزءاً من اتفاق السلام بأكمله".

وبشأن توقعه لمستقبل غزة، أوضح أنه "سيكون هناك سلام في قطاع غزة، وسيكون أكثر أماناً بكثير ومكاناً سيعاد بناؤه. ستساعد دول بالمنطقة في إعادة بنائه"، وعبر عن ثقته من أنه سيكون هناك سلام في الشرق الأوسط، مضيفاً أن "مجلس السلام سيكون قوياً"، وستكون له "علاقة كبيرة بالوضع في غزة بأكمله وسيتم الاعتناء بالناس وسيكون مكاناً مختلفاً"، وتوقع أن يُفرَج عن المحتجزين بحلول يوم الاثنين المقبل.

وأعلن الرئيس الأميركي، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وذلك بعد يومين من المفاوضات في مدينة شرم الشيخ برعاية مصرية وقطرية وأميركية وتركية. وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه في خطوات أولى نحو سلام قوي ودائم".