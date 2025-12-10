ترامب: صادرنا ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مصادرة ناقلة نفط كبيرة بالقرب من سواحل فنزويلا، في إطار حملة الضغط ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع احتمال شن عمليات برية قريباً. - شنت الولايات المتحدة هجمات على قوارب يُزعم استخدامها لنقل المخدرات في بحر الكاريبي، مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً، وحشدت قوات عسكرية ضخمة في المنطقة. - طالب الرئيس الفنزويلي بإنهاء التدخل الأميركي، بينما اعتبر وزير الخارجية الأميركي أن النظام الفنزويلي مصدر لعدم الاستقرار، مدافعاً عن الحشد العسكري الأميركي.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن مصادرة ناقلة نفط بالقرب من سواحل فنزويلا. وقال في تصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي، على هامش فعالية في البيت الأبيض بمناسبة إطلاق برنامج جديد لتأشيرات الإقامة الفاخرة: "لقد استولينا منذ قليل على ناقلة نفط كبيرة جداً قبالة سواحل فنزويلا. في الواقع، أكبر واحدة على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تحدث".

وأوضح ترامب أنه سيجري الكشف عن صور ناقلة النفط التي صُودرت "قريباً"، مضيفاً أن هناك "سبباً وجيهاً لمصادرتها"، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن العملية. ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في ظل حملة الضغط الكبيرة التي تتبعها إدارة ترامب ضد إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجمات على قوارب تزعم أنها تُستخدم في نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة في بحر الكاريبي، بالقرب من سواحل فنزويلا، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل أكثر من 80 شخصاً في 22 هجمة. كما يحشد الرئيس ترامب قوات أميركية ضخمة في المنطقة، حيث يوجد أكثر من 15 ألف جندي وعشرات السفن وحاملات طائرات، وقد حذّر من هجمات برية محتملة.

وكرر ترامب أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية أن "أيام مادورو معدودة". وأضاف ترامب خلال حواره مع "بوليتيكو": "لا أريد أن أؤكد أو أستبعد ذلك"، مشيراً إلى أنه "سيرى كيف تسير الأمور"، وادّعى أنهم "أرسلوا ملايين الأشخاص من السجون وتجار المخدرات وزعماء العصابات ومصحات الأمراض العقلية إلى الولايات المتحدة".

ودافع ترامب عن سياسات إدارته في استهداف القوارب التي تزعم أنها تنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة في بحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، مؤكداً أن نقل المخدرات انخفض بنسبة 92%، لكنه لن يتراجع حتى القضاء على النسبة المتبقية، متعهداً بضربها "حتى على الأرض وليس في البحر فقط". كما ذكر أنه يفكر في تنفيذ هجمات مماثلة مع المكسيك وكولومبيا باعتبارهما تتحملان المسؤولية الأكبر في تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

من جهته، طالب الرئيس الفنزويلي، الأربعاء، بـ"إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف" للولايات المتحدة، التي تنشر منذ أغسطس/ آب قوة عسكرية كبيرة في الكاريبي. وقال مادورو خلال تظاهرة نُظّمت في اليوم الذي أُقيمت فيه مراسم تسليم جائزة نوبل للسلام في أوسلو، والتي لم تتمكن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الفائزة بها، من حضورها: "من فنزويلا، نطالب ونصرّ على إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف لحكومة الولايات المتحدة في فنزويلا وأميركا اللاتينية".

وذكر الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، لأول مرة علناً، أن الولايات المتحدة ستنفذ عمليات برية في فنزويلا "قريباً"، وذلك أثناء دفاعه عن القرار الذي اتّخذ في سبتمبر/ أيلول الماضي بشن هجمات على القوارب التي يشتبه في حملها مخدرات. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت، نقلاً عن مصادر، أن وزير الحرب بيت هيغسيث أمر شفهياً بقتل جميع الناجين، وأنه عندما رُصدت نجاة شخصين أمر القائد العسكري المشرف على العملية، الأدميرال فرانك برادلي، بشن غارة أخرى امتثالاً لأمر هيغسيث بألا يبقى أحد على قيد الحياة.

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد زعم أن النظام في فنزويلا يشكّل مصدراً لعدم الاستقرار في منطقة الأميركتين، قائلاً إنه نجح في خداع الرئيس السابق جو بايدن، لكنه "لن يتمكن من خداع الرئيس ترامب". واعتبر أن فنزويلا أصبحت "معقلاً لإيران وحزب الله"، مضيفاً أن "إيران والحرس الثوري وحتى حزب الله لهم وجود في فنزويلا".

ودافع روبيو عن قرار إدارة ترامب نشر حاملات طائرات وزيادة الحشد العسكري قرب فنزويلا، معتبراً الانتقادات لهذا الوجود العسكري "غريبة". وقال: "إذا نشرنا حاملة طائرات قرب سواحل اليابان أو أوروبا يراه الجميع التزاماً، لكن إذا نشرناها في نصف الكرة الذي نعيش فيه يصبح الأمر إشكالياً. إذا كنت تركز على أميركا أولاً، فابدأ بنصف الكرة الذي نعيش فيه".