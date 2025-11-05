ترامب سيعيد تعيين أحد المقربين من إيلون ماسك على رأس وكالة ناسا

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إعادة تعيين جاريد ايزاكمان، المقرب من إيلون ماسك، على رأس وكالة ناسا، مشيدًا بشغفه بالفضاء وخبرته كرائد فضاء، رغم سحب ترشيحه سابقًا بسبب تبرعاته للديمقراطيين. - كان ايزاكمان قد استُبعد سابقًا من المنصب بعد صدام بين ترامب وماسك حول مشروع قانون الميزانية، حيث اعتبر ترامب أن تعيين صديق مقرب من ماسك في قيادة ناسا غير مناسب. - ايزاكمان، مؤسس "شيفت 4 للمدفوعات"، برز في رحلات الفضاء التجارية وتعاون مع "سبايس اكس"، وحقق إنجازًا تاريخيًا في أول عملية سير في الفضاء لمدني.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على منصته "تروث سوشيال" أنه سيعيد تعيين الملياردير جاريد ايزاكمان المقرب من إيلون ماسك على رأس وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) رغم أنه كان سحب ترشيحه لهذا المنصب في مايو/أيار الماضي. وأوضح الرئيس الجمهوري في منشوره أن ايزاكمان هو "الشخص المثالي لقيادة ناسا نحو عهد جديد وجريء".

وفي مايو، سحب دونالد ترامب ترشيح ايزاكمان متهما إياه بتقديم تبرعات لديموقراطيين بارزين. وإذا أكد مجلس الشيوخ تعيينه، سيحل ايزاكمان مكان وزير النقل شون دافي الذي شغل منصب المدير الموقت للوكالة. وأضاف ترامب في منشوره "إن شغف جاريد بالفضاء، وخبرته كرائد فضاء، وتفانيه في دفع حدود الاستكشاف، وكشف أسرار الكون، وتعزيز اقتصاد الفضاء الجديد، تجعله مناسباً بشكل مثالي لقيادة ناسا".

واستُبعد رجل الأعمال الملياردير والحليف المقرب من إيلون ماسك أواخر مايو من تولي المنصب قبل الصدام العلني بين ترامب وماسك بشأن مشروع قانون الميزانية. وبرّر ترامب هذا التغيير قائلا إن ايزاكمان "ديموقراطي لم يسبق أن دعم أي حملة انتخابية لجمهوري". وأضاف "رأيت أيضا أنه من غير المناسب أن يتولى صديق مقرّب جدا من إيلون ماسك ويعمل في مجال الفضاء، قيادة وكالة ناسا".

وكان ماسك وترامب قريبين جداً، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفيدرالي، وكان ضيفاً دائماً على المكتب البيضوي. وبرز ايزاكمان مؤسس شركة "شيفت 4 للمدفوعات" البالغ 42 عاما كشخصية رائدة في مجال رحلات الفضاء التجارية من خلال تعاونه البارز مع "سبايس اكس" التي يملكها ماسك.

وصنع ايزاكمان التاريخ في سبتمبر/أيلول الماضي عندما خرج من مركبة "كرو دراغون" لينظر إلى الأرض من الفضاء وهو يمسك بالهيكل الخارجي للمركبة، في أول عملية سير في الفضاء يقوم بها مدني ورائد فضاء غير محترف. وفي يوليو/تموز، أعلن ماسك تأسيس حزب سياسي خاص به، لكن لم يُسمع بعد ذلك أي خبر عنه. ومنذ ذلك الحين، اقتصر نشاط ماسك السياسي على التعبير عن آراء يمينية عبر منصته الإلكترونية "إكس".

وفي سبتمبر/أيلول، تحدث ترامب وماسك خلال مراسم تأبين الناشط اليميني القتيل تشارلي كيرك. وقال ترامب إنه منذ تلك المراسم، كانت بينه وبين ماسك اتصالات محدودة بين الحين والآخر، واصفاً الأمر بأنه "ليس بالكثير". وأضاف ترامب أن الملياردير التقني مر بفترة سيئة، قائلاً: "لقد كانت لحظة غبية في حياته، غبية جداً.. وأنا واثق أنه سيقول لك ذلك بنفسه". وخلال رحلته إلى آسيا أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال ترامب: "أنا أحب إيلون، وأظن أنني سأظل أحبه دائماً"، في أول كلمات ودية بحق الملياردير.

(فرانس برس، العربي الجديد)