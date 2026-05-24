ترامب: سيظل الحصار على إيران بكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق

- أكد الرئيس دونالد ترامب على ضرورة عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، مشددًا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ومصدق عليه، مع الحفاظ على الحصار حتى ذلك الحين. - شدد ترامب خلال مكالمة مع نتنياهو على ضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني ونقل اليورانيوم المخصب، مؤكدًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات. - يجري التفاوض على مذكرة تفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز، مع استمرار المحادثات حول القضايا العالقة، وسط دعم ترامب لموقف إسرائيل في مواجهة التهديدات.

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إنه أبلغ المفاوضين الأميركيين بـ"عدم التسرع في إبرام اتفاق" مع إيران بهدف إنهاء الحرب، وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه أن اتفاقا مع طهران جرى "إنجاز قدر كبير من التفاوض" عليه. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح". وأضاف "لا مجال لارتكاب أي أخطاء! علاقتنا مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من المهنية".

وفي السياق، قالت وكالة فرانس برس، نقلا عن مسؤول إسرائيلي اشترط عدم الكشف عن هويته، اليوم الأحد، إن "الرئيس دونالد ترامب أكد بشكل واضح، خلال مكالمة مع نتنياهو أمس السبت، أنّه سيكون حازما في المفاوضات بشأن مطلبه القديم بتفكيك البرنامج النووي الإيراني ونقل كامل اليورانيوم المخصّب من الأراضي الإيرانية، وأنه لن يوقع اتفاقا نهائيا بدون هذين الشرطين".

تقارير دولية دعوات دولية لأميركا وإيران لاغتنام الفرصة السانحة لإنهاء الحرب

وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تُطلع إسرائيل على مستجدات المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز وبدء محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة المتنازع عليها". وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فقد شدد نتنياهو خلال المحادثة على أنّ إسرائيل "ستحتفظ بحرية التحرك في مواجهة أي تهديد على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، مضيفا أنّ "الرئيس ترامب جدد دعمه لهذا المبدأ".

من جانبه، قال نتنياهو، اليوم الأحد، إنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يفضي إلى إزالة التهديد النووي. وأضاف "هذا يعني تفكيك منشآت التخصيب النووي لإيران وإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها". وتابع "ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان".

وكان ترامب، قد أعلن مساء السبت، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله، فيما كشف مصدر في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" أن مقترح إسلام أباد يتضمن من بين بنود أخرى، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً. وكان موقع "أكسيوس" قد كشف في وقت سابق السبت، أن ترامب سيجتمع مع مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر اليوم، لمناقشة آخر عرض إيراني، ومن المرجح أن يتخذ ترامب قراره بحلول يوم الأحد بشأن استئناف الحرب، مضيفاً أن "الاحتمالات متساوية تماماً بين إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد أو تدميرهم تدميراً كاملاً".