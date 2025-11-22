ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة قبول أوكرانيا لخطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة مع اقتراب فصل الشتاء. - أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعدادًا للنظر في الخطة، بينما حذر زيلينسكي من فقدان الكرامة أو الدعم الأميركي، مع استمرار المناقشات مع الأوروبيين. - انتقد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الخطة، معتبرين أنها تضعف أوكرانيا وتزعزع استقرار أوروبا، داعين للتعاون مع الكونغرس وحلفاء الناتو لإيجاد حل دائم.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبول خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة لوقف الحرب، والموافقة عليها في نهاية المطاف. وقال ترامب، متحدثا في المكتب البيضاوي بعد اجتماعه مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، إنه كان يتوقع إنهاء الحرب في وقت أبكر بكثير، لكنه أضاف "يتطلب الأمر شخصين من أجل (ممارسة رقصة) التانغو".

وقال ترامب إن اقتراب فصل الشتاء وارتفاع حصيلة القتلى والهجمات المتكررة على محطات الطاقة الأوكرانية تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الحرب. وأضاف "لدينا خطة. ما يحدث أمر مروع. لدينا سبيل للوصول إلى السلام، أو نعتقد أن لدينا سبيلا للوصول إلى السلام. سيتعين عليه الموافقة عليه"، في إشارة إلى زيلينسكي.

وكشفت مسودة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن خطة واشنطن المؤلفة من 28 نقطة تدعو أوكرانيا إلى التنازل عن أراض، وقبول فرض قيود على جيشها والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. كما تضم الخطة بعض المقترحات التي قد تعترض عليها موسكو وتطالب قواتها بالانسحاب من بعض المناطق التي سيطرت عليها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سبق أن رفض التزحزح عن مطالب روسيا الرئيسية المتعلقة بالأراضي والأمن، الجمعة، إن الخطة الأميركية قد تكون أساسا لحل نهائي للصراع المستمر منذ نحو أربع سنوات. وأضاف أن كييف تعارض الخطة لكنها لا هي ولا حلفاؤها الأوروبيون يفهمون حقيقة التقدم الروسي في أوكرانيا. وحذر زيلينسكي الجمعة من أن أوكرانيا تخاطر بفقدان إما كرامتها وحريتها أو دعم واشنطن بسبب خطة السلام الأميركية التي تؤيد مطالب روسيا الرئيسية.

وردا على سؤال حول تعليق زيلينسكي، قال ترامب إنه أخبر الرئيس الأوكراني في اجتماع في البيت الأبيض في فبراير/شباط أنه "لا يملك الأوراق" لإنهاء الصراع بشروطه فقط. وأضاف "في مرحلة ما، سيتعين عليه أن يقبل بشيء لم يقبله. أعتقد أن كان عليه أن يعقد صفقة قبل عام، قبل عامين".

في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أنه بحث في مكالمة هاتفية مشتركة مع نظرائه الأوروبيين الخطة الأميركية، مشيرا إلى أن الخطوات المقبلة جرى تحديدها. وأضاف سيبيغا على منصة إكس أن المكالمة مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وبولندا وفنلندا إضافة إلى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وممثلين عن إيطاليا وألمانيا، جاءت "في الوقت المناسب". ولفت إلى أنه أطلع الرئيس الأوكراني على نتائج "الاتصالات الأخيرة"، وحدد "منطق خطواتنا المقبلة". وتابع "ناقشنا بالتفصيل عناصر مقترحات السلام التي قدمتها الولايات المتحدة وعملنا المشترك لتمهيد مسار قابل للتنفيذ نحو سلام عادل".

أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي: خطة ترامب بشأن أوكرانيا تكافئ بوتين

في الأثناء، قال أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي جاك ريد من ولاية رود آيلاند ومارك وارنر من ولاية فرجينيا وباتي موراي من ولاية واشنطن وكريس كونز من ولاية ديلاوير وبريان شاتز من ولاية هاواي وإليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس في بيان حول خطة ترمب بشأن أوكرانيا إن "هذا الاتفاق لن يخلق سلاما عادلا ودائما".

وتابع المشرعون "إنه سيترك أوكرانيا ضعيفة وأوروبا غير مستقرة وأميركا أضعف"، وأضافوا أنه يتعين على ترامب أن يعمل مع الكونغرس بجانب شركاء أوكرانيا والحلفاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) من أجل "إيجاد حل دائم يجعل الأمريكيين والعالم أكثر أمانا". وقال أعضاء مجلس الشيوخ "دعونا نكون واضحين: هذه حرب عدوان روسية، يقودها ديكتاتور قاد قواته لارتكاب جرائم حرب وسرقة أطفال من عائلاتهم وتعذيب مدنيين". وأضافوا "الرئيس ترامب يكافئ الرئيس بوتين على هذه الجرائم ويتخلى عن الأوكرانيين الذين قاتلوا وماتوا من أجل قضية الديمقراطية وحلفائنا الأوروبيين الذين تحركوا لدعمهم".

