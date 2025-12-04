ترامب: سننفذ عمليات برية في فنزويلا قريباً

- أعلن الرئيس ترامب عن نية الولايات المتحدة تنفيذ عمليات برية في فنزويلا قريباً، مبرراً ذلك بضرورة مكافحة تهريب المخدرات، وأكد أن العمليات ستستهدف مواقع تصنيع وتخزين المخدرات. - أثارت تصريحات ترامب حول قتل الناجين من الهجمات على القوارب المشتبه بها جدلاً واسعاً، حيث فتحت لجنتا القوات المسلحة في الكونغرس تحقيقات في الواقعة، وسط انتقادات حادة من الجمهوريين. - تتزامن هذه التصريحات مع حشد عسكري أميركي قرب فنزويلا، في محاولة للضغط على الرئيس مادورو، مع عرض مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله.

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، لأول مرة علناً، أن الولايات المتحدة ستنفذ عمليات برية في فنزويلا "قريباً"، وذلك أثناء دفاعه عن القرار الذي اُتخذ في سبتمبر/أيلول الماضي بشن هجمات على القوارب التي يشتبه في حملها مخدرات. وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت، الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر، أن وزير الحرب بيت هيغسيث أمر شفهياً بقتل جميع الناجين، وأنه عندما رُصدت نجاة شخصين أمر القائد العسكري المشرف على العملية، الأدميرال فرانك برادلي، بشن غارة أخرى امتثالاً لأمر هيغسيث بألا يبقى أحد على قيد الحياة.

وسألت صحافية، الرئيس، خلال دردشته مع الصحافيين مساء الأربعاء في البيت الأبيض، عما إذا كان سيتم معاقبة هيغسيث، أو الأدميرال (ميتش) برادلي (القائد الذي نفذ أمر وزير الدفاع) إذا ثبت بالفعل قتل ناجين غير مسلحين أثناء محاولة تشبثهم بالقارب، فرد الرئيس "هذه حرب، وهؤلاء كانوا يقتلون شعبنا بالملايين، إذا نظرنا على مدى سنوات، فأعتقد أننا فقدنا نحو 300 ألف وهذا لا يشمل العائلات". وأضاف: "قريباً جداً سنبدأ بالقيام بالأمر نفسه براً أيضاً، لأننا نعرف كل طريق ومنزل وأين يصنعون هذه القذارة (يقصد المخدرات) وأين يجمعونها، وأظن أنكم ستشاهدون ذلك قريباً على البر أيضاً".

ورداً على سؤال آخر: "إذن للتوضيح، هل تؤيد قتل الناجين؟ رد ترامب: "لا، أنا أؤيد قرار تدمير القوارب، معظم من يقود هذه القوارب ماتوا، وكل من يقودها مذنب بمحاولة قتل الناس في بلدنا". وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق من الدردشة مع الصحافيين عن مكالمته مع مادورو، وقال: "لقد تحدثت إليه لفترة وجيزة وأخبرته ببعض الأشياء، وسنرى ما سيحدث. فنزويلا ترسل لنا المخدرات، لكن أيضاً ترسل أشخاصاً لا ينبغي عليهم إرسالهم. أفرغوا سجونهم في بلدنا".

وأصبحت قضية توجيه الضربة الثانية للناجين من الضربة الأولى على القوارب التي يشتبه في حملها مخدرات، محور اهتمام في واشنطن، وفتحت لجنتا القوات المسلحة في مجلس النواب والشيوخ تحقيقات منفصلة في الواقعة، وتعهدتا بتقديم تقرير كامل. ويسيطر الجمهوريون على اللجنتين، غير أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى ستذهب جهودهما رغم الانتقادات الحادة التي وجهوها إلى الضربة.

ويمتلك الكونغرس سلطة طلب مقابلات مع الشهود وطلب الأدلة وعقد اجتماعات مغلقة أو عامة. وأصدر محامون عسكريون سابقون وكبار قادة دققوا في الأنشطة العسكرية لترامب في أميركا اللاتينية بياناً، الأسبوع الماضي، أفاد بأن استهداف الأشخاص العزل محظور وغير مشروع، بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة في نزاع مسلح أو تجري عمليات إنفاذ قانون أو عمليات عسكرية أخرى.

وتتزامن هذه التصريحات للرئيس ترامب، مع حشد عسكري أميركي ضخم بالقرب من فنزويلا، ينظر إليه على أنه وسيلة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لإطاحته. وعرضت السلطات الأميركية مكافأة تقدر بـ50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله، وزعمت وزارة الخارجية أنه يقود عصابة مخدرات إجرامية يطلق عليها كارتيل دي لوس سولس، وصنفتها منظمة إرهابية أجنبية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.