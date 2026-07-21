ترامب: سنشن هجمات بقوة كبيرة على "جبل الفأس" في إيران

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هجمات وشيكة وقوية على منطقة جبل الفأس في إيران، مؤكداً استمرار العمليات ضد طهران واستهداف المواقع النووية المحتملة. - في باكستان، التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني مع رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش لمناقشة جهود السلام، حيث دعا شريف لضبط النفس بين واشنطن وطهران. - تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مع بدء جولة جديدة من الضربات الأميركية، وتهديد ترامب بالرد بقوة على أي هجوم يستهدف الجنود الأميركيين.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده ستشن قريبا "وبقوة كبيرة" هجمات جديدة تستهدف منطقة جبل الفأس في إيران، وذلك عقب التوترات الأخيرة التي شهدها مضيق هرمز. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بالبيت الأبيض، الثلاثاء، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون. وأوضح ترامب أن العمليات ضد طهران لم تنتهِ بعد، قائلا: "سنضرب منطقة جبل الفأس في إيران قريبا جدا وبقوة كبيرة". وأضاف: "لم ننتهِ بعد من التعامل مع إيران، ولسنا بصدد المغادرة الآن"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستهدف "أي مكان تفكر إيران في استخدامه للعمليات النووية".

ورداً على سؤال بشأن إمكانية عقد لقاء جديد مع طهران قريبا، قال ترامب: "إيران تريد التفاوض بشدة، لكننا لا ننوي التفاوض معها قبل أن تكون مستعدة لذلك بشكل جاد وذي معنى"، كما أكد أن الولايات المتحدة أضعفت قدرات إيران "بمستويات لم يكن أحد يتصورها"، مضيفا أن حجم الأضرار التي ألحقتها بإيران "لا يعرفه أحد سوى الإيرانيين أنفسهم".

أخبار مسؤول إيراني يعقد سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان

على صعيد آخر، بدأ مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان، في وقت يسعى فيه الدبلوماسيون إلى إنقاذ الاتفاق المؤقت، المنهار، بين إيران والولايات المتحدة، وذلك مع استمرار شن الطرفين هجمات متبادلة لليوم العاشر على التوالي. والتقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام أباد لمناقشة جهود السلام، كما التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحسب ما أفاد به مسؤولان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما.

ودعا شريف، الثلاثاء، خلال استقباله مومني، واشنطن وطهران إلى ضبط النفس، مؤكدا مواصلة إسلام أباد أداء دور الوسيط بين الطرفين. ونقل بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء عن شريف حثّه "كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تساهم في زعزعة استقرار المنطقة بشكل إضافي"، مضيفا أنه أبلغ الوزير الإيراني بأن بلاده ستواصل جهودها التي ساهمت في إبرام مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في يونيو/حزيران.

وتتسارع وتيرة التطورات بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول المواجهة مرحلةً أكثر حدة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء جولة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، في وقت توعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرد "بأضعاف مضاعفة" على أي هجوم يستهدف الجنود الأميركيين. ويأتي ذلك وسط استمرار العمليات العسكرية الأميركية.

(الأناضول، العربي الجديد)