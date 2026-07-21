ترامب: سنرد إذا فرض الحوثيون حصاراً في البحر الأحمر

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد على تهديدات الحوثيين بفرض حصار على الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن واشنطن ستتولى الأمر إذا تم تنفيذ التهديدات ضد موانئ السعودية. - الحوثيون أعلنوا فرض حظر على الملاحة البحرية للسعودية، مما يهدد إمدادات الطاقة العالمية، حيث أُجبرت ناقلتا نفط محملتان بالخام السعودي على العودة في البحر الأحمر. - السعودية أكدت اتخاذ إجراءات حازمة لحماية أمنها وسفنها، بينما طلبت إيران من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترد إذا نفذت جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران تهديدها بفرض حصار على الملاحة التجارية في البحر الأحمر، مضيفاً أن واشنطن "ستتولى أمر" الحوثيين في حال نفذوا تهديدهم بفرض حظر على موانئ السعودية. وصرح ترامب خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض: "إذا حصل أمر كهذا، فسنتولى الأمر". وأضاف "تعرفون أننا قمنا بذلك مع الحوثيين سابقاً، ولم نسمع منهم شيئاً منذ مدة" بعد ذلك، في إشارة الى الضربات التي وجّهتها واشنطن إليهم قبل التوصل الى اتفاق بوساطة عُمانية في مايو/أيار 2025.

وأعلن الحوثيون أنهم أجبروا سفناً على العودة أدراجها في البحر الأحمر مع تهديدهم لسفن مرتبطة بالسعودية، فيما أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أن ناقلتي نفط جرى تحميلهما بالخام السعودي للصين والهند هذا الأسبوع عادتا أدراجهما اليوم الثلاثاء في البحر الأحمر وتتجهان نحو قناة السويس، وذلك عقب تحذير من جماعة الحوثيين. وأعلن الحوثيون أمس الاثنين فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، ما قد يفتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة في حربها مع إيران ويفاقم التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية والتجارة خارج الخليج.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الرد الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد الحوثيين؟ ما هي الآثار المحتملة لفرض الحصار على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في المقابل، جددت السعودية اليوم الثلاثاء عزمها على اتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها عقب التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري التابع لجماعة الحوثيين يحيى سريع بفرض حظر على الملاحة البحرية للجانب السعودي. وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء في جدة، أن "مجلس الوزراء تابع مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين"، مجدداً "التأكيد على استمرار المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية"، ومؤكداً "اتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها (السعودية) وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982".

طاقة ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تعودان من البحر الأحمر لقناة السويس

ونقلت وكالة رويترز، يوم الخميس الماضي، عن ثلاثة مصادر قولها إن إيران طلبت من جماعة الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنّت الولايات المتحدة هجوماً على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران. وقال مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن الفكرة نوقشت داخل القيادة الإيرانية، وجرى إبلاغ الجماعة بها. وأكدت مصادر "رويترز" أنه جرى إبلاغ الحوثيين بطلب طهران في الآونة الأخيرة، من دون أن تقدم هذه المصادر مزيداً من التفاصيل بشأن كيفية إيصال الطلب أو ما إذا كان قد جرى ذلك. وتشير التقديرات إلى أن التعطيل المشترك لمضيقي هرمز وباب المندب يضع ما يقدّر بنحو 10 مليارات دولار يومياً من التجارة العالمية في خطر، فضلاً عن حجب ما يقرب من ربع معروض النفط والغاز العالمي، بحسب ما أورد تقدير نشرته منصة مؤسسة أوبزرفر البحثية.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)