- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف جسر أو محطة للطاقة في كل مرة تهاجم فيها إيران سفينة في مضيق هرمز، مما يزيد من حدة التوترات بين البلدين ويثير مخاوف دولية بشأن تأثير ذلك على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. - تأتي تهديدات ترامب في ظل تصعيد مستمر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتبادل الدولتان الضربات والهجمات على المصالح والقواعد في المنطقة، مما يهدد بتوسيع نطاق الحرب. - حذرت إيران من أن استهداف منشآتها النووية سيعتبر توسيعاً للحرب، مؤكدة أن جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها ستصبح أهدافاً لهجمات إيرانية قوية.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بقصف جسر أو محطة للطاقة كلما أقدمت إيران على مهاجمة سفينة في مضيق هرمز. وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إنه "اعتباراً من هذه اللحظة، في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء بصاروخ أو قذيفة أو طائرة مسيّرة أو أي سلاح آخر، ستقصف الولايات المتحدة وتدمر جسراً واحداً أو محطة كهرباء واحدة، بما في ذلك تلك الواقعة بجوار العاصمة طهران أو بداخلها".

وتأتي تهديدات ترامب في ظل تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عقب الضربات الأميركية المتواصلة على أهداف بداخل إيران، وما أعقبها من هجمات إيرانية استهدفت ما تقول إنها "قواعد ومصالح أميركية" في المنطقة. كما يتزامن ذلك مع تصاعد المخاوف من تأثير المواجهة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي تعطيل لحركة الملاحة فيه على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وكانت إيران قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستعتبر استهداف منشآت نووية حساسة "توسيعاً لنطاق الحرب في المنطقة"، وذلك بعد تهديد سابق لترامب أيضاً بشنّ ضربات قوية على جبل الفأس في أصفهان. وقال مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات العسكرية الإيرانية في بيان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إنه في حال إقدام الولايات المتحدة على قصف المنشآت الإيرانية النووية والحساسة، فإن "إيران ستعتبر ذلك توسيعاً لنطاق الحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها هدفاً لهجمات قوية من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

وقال ترامب، الثلاثاء، إن بلاده ستشن قريباً "بقوة كبيرة" هجمات جديدة تستهدف منطقة جبل الفأس في إيران، مضيفاً أن العمليات ضد طهران لم تنتهِ بعد، وقال: "سنضرب منطقة جبل الفأس في إيران قريباً جداً وبقوة كبيرة". وتابع: "لم ننتهِ بعد من التعامل مع إيران، ولسنا بصدد المغادرة الآن"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستهدف "أي مكان تفكر إيران في استخدامه للعمليات النووية".