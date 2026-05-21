ترامب: سنحصل على اليورانيوم عالي التخصيب من إيران بطريقة أو بأخرى

- تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحصول على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستتخذ إجراءات حاسمة إذا لزم الأمر. - أشار ترامب إلى أن إيران تخسر 500 مليون دولار يومياً بسبب الحصار الأميركي، وأن الجيش الأميركي يسيطر على مضيق هرمز، مما يؤثر على حركة السفن الإيرانية. - وصف ترامب كوبا بأنها "دولة فاشلة" وأعرب عن رغبته في مساعدتها لأسباب إنسانية، مشيراً إلى الجالية الكوبية الكبيرة في فلوريدا التي ترغب في دعم بلدها.

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، اليوم الخميس، بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلمه، وقال رداً على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض: "الآن نحن نتفاوض، وسنرى. لكن سنحصل عليه بطريقة أو بأخرى. لن يكون لديهم سلاح نووي، وسنتأكد أنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أو سنضطر لاتخاذ إجراء لهذه الغاية".

ومنح ترامب إيران خيارين إما تسليم اليورانيوم المخصب أو اتخاذ إجراء حاسم، وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان إيران الاحتفاظ باليورانيوم المخصب، قال ترامب: "لا سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه، ولا نريده. ومن المحتمل أن ندمره بعد الحصول عليه، لكن لن نسمح لهم بالاحتفاظ به"، مضيفا أنه يريد "فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور على السفن".

وقدّر ترامب أن إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يومياً بسبب الحصار الأميركي على إيران، وأنه "لا تمر سفينة وتدخل أو تخرج دون موافقة" من الجيش الأميركي الذي يفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز على السفن الإيرانية. وردا على ارتفاع الأسعار، قال ترامب إن "النزاع مع إيران سينتهي قريبا وعندما ينتهي ستنخفض أسعار الوقود إلى مستوى أدنى من مستوياتها السابقة".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين إيرانيين كبيرين قولهما إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهاً يقضي بعدم إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. وأضافت أن هذا القرار الجديد قد يثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويعقد المفاوضات.

وفي ضوء الحديث الأميركي والإسرائيلي المتكرر عن ضرورة إخراج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، نقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين طرح خلال زيارته إلى الصين على نظيره شي جين بينغ فكرة نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني في روسيا.

ترامب: كوبا فاشلة

وفي ما يخص كوبا، وصفها الرئيس الأميركي بأنها "دولة فاشلة ليس لديها كهرباء أو مال أو طعام"، مضيفا: "سنساعدهم. أولا أريد مساعدتهم لأسباب إنسانية، لكن أيضا لدينا جالية كوبية أميركية كبيرة الكثير منها يعيش في فلوريدا وهم مجموعة رائعة ويريدون العودة ومساعدة بلدهم والاستثمار به ومحاولة مساعدته".