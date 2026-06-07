ترامب: سنحصل على اليورانيوم عالي التخصيب باتفاق أو بالقوة العسكرية

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده للعمل مع إيران لاستعادة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مع تهديد بإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية إذا لم يتم الاتفاق. - أوضح ترامب أن تدمير اليورانيوم سيتم بالتعاون باستخدام معدات أميركية، مع ضمان سلامة القوات الأميركية، مشيراً إلى قدرة الولايات المتحدة على مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية بفضل برنامج "قوة الفضاء". - أكد ترامب استمرار وجود القوات الأميركية في المنطقة حتى إنجاز المهمة، مشدداً على ضرورة إضافة بنود جديدة تمنع إيران من تطوير أو شراء أسلحة نووية، وأبدى انفتاحه على مباحثات مباشرة مع المرشد الأعلى الإيراني.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستعمل مع طهران على استعادة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إذا جرى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وإلا فإنه سيعمل على إضعاف قدراتها العسكرية بما يسمح للقوات الأميركية بالحصول على اليورانيوم المخصب دون الحاجة إلى إيران، مضيفاً أن "إيران وجدت نفسها مضطرة إلى قبول خيارات لم تعتقد أنها ستقبل بها يوماً ما، وأنه لا خيار أمامها، وهو ما يصعّب التوصل إلى اتفاق معها".

وأوضح ترامب، في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة"، أنه في حال إبرام اتفاق، سيُدمَّر اليورانيوم المخصب بالتعاون بين الطرفين باستخدام معدات أميركية، سواء كان ذلك في موقعه أو بنقله إلى الخارج، مضيفاً: "سنقوم بذلك معهم أو من دونهم"، مع ضمان سلامة القوات الأميركية، وأنه قبل التحرك العسكري للحصول على اليورانيوم بمفرده، سيقضي "عليهم عسكرياً" بما يضمن عدم إطلاق النار على القوات الأميركية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكنها مراقبة الأنشطة في المواقع النووية الإيرانية لامتلاكها كاميرات في الفضاء ضمن برنامج "قوة الفضاء" الذي يقول إنه أنشأه، وقال لمقدمة البرنامج: "لدينا كاميرات مراقبة لكل شبر هنا. إذا وُجد شخص أو إذا مشيتِ أنتِ هناك، أستطيع قراءة اسمك الأول المكتوب على الشارة".

وأكد ترامب أن القوات الأميركية ستواصل وجودها وانتشارها في المنطقة إلى حين إنجاز المهمة، مضيفاً أن إيران أقرت بأنها لن تمتلك أسلحة نووية، لكنه يضغط عليها من أجل مزيد من البنود التي تضمن التخلي عن طموحاتها النووية، وأنه يريد إضافة بند يضمن عدم قدرتها على الالتفاف على الاتفاق. وقال: "قلت: ماذا لو لم يطوروا (قنبلة نووية) بل اشتروها أو حصلوا عليها؟ أريد إضافة عبارة عدم الشراء أو الحصول عليها، بحيث لا يكون لديهم الحق في التطوير أو الشراء أو الحصول عليها"، مضيفاً أن الإيرانيين أبدوا قدراً قليلاً من الاعتراض على مطلبه قبل أن يتراجعوا عن ذلك.

أخبار مشروع قرار أميركي لوكالة الطاقة الذرية بشأن مواقع إيران النووية

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه منفتح على إجراء مباحثات مباشرة مع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، وأنه "جزء من عملية الموافقة على اتفاق"، وقال: "سأفعل ذلك إذا أراد، لكنني لم أتحدث معه مباشرة". وقارن بينه وبين والده الذي قُتل في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عندما استُهدف مقر اجتماعه مع قادة ومسؤولين إيرانيين نهاية فبراير/شباط، ووصفه بأنه "أصغر سناً وأكثر عقلانية وشجاعة"، مضيفاً أنه مصاب إصابة بليغة للغاية، وأن كثيرين لو كانوا في مكانه لانشغلوا بهذه الإصابة بدلاً من أمور مثل "العلاقة مع الولايات المتحدة". ورفض ترامب التصريح بشكل قاطع عما إذا كان يعرف الموقع الحالي للزعيم الإيراني، وقال: "لا أريد أن أقول، لكن هناك احتمالاً أنني أعرف ذلك".

واعتبر ترامب أن صعوبة التوصل إلى اتفاق سلام سريع مع إيران تعود، جزئياً، إلى أن ذلك يتطلب تحولاً جذرياً في موقفها تجاه الولايات المتحدة، وقال: "إيران لم توقّع اتفاقاً بعد لأن الأمر بالغ الصعوبة بالنسبة لها. ليس لديها خيار سوى القبول بأمور لم تتصور يوماً أنها ستضطر إلى القبول بها. سيجدون أنفسهم ملزمين بقبولها، فلا خيار أمامهم، فنحن نتحدث عن 47 عاماً اعتادت فيها التصرف على هواها من دون مساءلة".