ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية وأنظر في بيع السعودية مقاتلات

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استئناف اختبارات الأسلحة النووية بعد توقف دام 33 عامًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية مثل الدول الأخرى، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية. - جاء إعلان ترامب ردًا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن اختبار طوربيد بوسيدون النووي، بينما دعت الصين الولايات المتحدة للالتزام بالحظر العالمي على التجارب النووية. - في سياق آخر، يدرس ترامب صفقة لتزويد السعودية بطائرات إف-35، مع توقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية خلال زيارة ولي العهد السعودي للبيت الأبيض.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستجري اختبارات على أسلحة نووية كغيرها من الدول، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت الخطط تتضمن تفجير رأس نووي. وأضاف ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان) خلال توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع "لا أريد أن أخبركم بذلك، لكننا سنجري تجارب نووية كغيرنا من الدول".

وأمر ترامب الشهر الماضي الجيش الأميركي باستئناف عملية اختبار الأسلحة النووية فورا بعد توقف دام 33 عاما، وأعلن ذلك بشكل مفاجئ على منصة "تروث سوشال" في أثناء توجهه على متن طائرة هليكوبتر للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور جلسة مفاوضات تجارية في بوسان بكوريا الجنوبية.

وجاء إعلان ترامب وقتها ردا على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء اختبار لطوربيد بوسيدون النووي تحت المائي القادر على حمل ذخيرة نووية وذي قوة تفوق قوة صاروخ سارمت العابر للقارات والذي تعمل روسيا على تطويره منذ سنوات عدة. إضافة إلى تجربة أخرى على نظام صاروخي.

وحثت الصين الولايات المتحدة، في حينه، على الالتزام "بشكل جدي" بالحظر العالمي المفروض على إجراء التجارب النووية، فيما أكدت الرئاسة الروسية أن اختبارات الأسلحة الأخيرة التي أجرتها موسكو لم تكن نووية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لا يمكن اعتبار (التجربتين) اختبارا نوويا بأي شكل من الأشكال". وأضاف: "إذا كان (الرئيس الأميركي) يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة".

ترامب: أنظر في طلب السعودية شراء مقاتلات أميركية

في سياق منفصل، قال الرئيس الأميركي إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات شبح مقاتلة من طراز إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. وأضاف ترامب "يريدون شراء الكثير من المقاتلات". وتابع "أنظر في الأمر. لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء الكثير من طائرات إف-35، لكنهم في الواقع يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".

وتأتي هذه الصفقة المحتملة في الوقت الذي يعتزم فيه ترامب استقبال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يوقعا اتفاقيات اقتصادية ودفاعية.

"لا أعرف شيئا عن إبستين"

من جهة أخرى، قال الرئيس الاميركي إنه "لا يعرف شيئا" عن رسالة بريد إلكتروني لجيفري إبستين تشير إلى علم ترامب بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان. وعندما سئل ترامب عما قصده إبستين بقوله في رسالة بريد إلكتروني عام 2019 "بالطبع كان على علم بشأن الفتيات"، أجاب "لا أعرف شيئا عن ذلك. كانوا ليعلنوا عن ذلك منذ زمن طويل".

(رويترز، العربي الجديد)