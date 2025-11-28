ترامب: سنبدأ قريبًا استهداف مهربي المخدرات الفنزويليين بعمليات برية

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لاستهداف مهربي المخدرات الفنزويليين بعمليات برية، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس. تأتي هذه الخطوة بعد استهداف القوات الأميركية لأكثر من 20 قاربًا في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. - نشرت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" في البحر الكاريبي للمشاركة في عمليات مكافحة المخدرات، مما أثار انتقادات من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يعتبرها تهديدًا لإطاحته. - تستعد الولايات المتحدة لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا، مع تحديد أهداف لضربها بهجمات جوية، بما في ذلك منشآت عسكرية تستخدم لتهريب المخدرات.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبا جدا" استهداف "مهربي المخدرات الفنزويليين" في عمليات "برية" وليس فقط في البحر، فيما تشهد العلاقات واشنطن وكراكاس توترا متصاعدا. وأكد الرئيس الأميركي خلال محادثة تلفزيونية مع القوات المسلحة لمناسبة عيد الشكر "على الأغلب لاحظتم أن الناس لم يعودوا يرغبون في نقل المخدرات بحرا، وسنبدأ منعهم من ذلك برا أيضا". وأضاف "الطريق البري أسهل، لكن ذلك سيبدأ قريبا جدا".

ومنذ سبتمبر/ أيلول، استهدفت القوات الأميركية أكثر من 20 قاربا تقول إنها تستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل. ونشرت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات في العالم "يو إس إس جيرالد فورد" وأسطولها من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في منطقة البحر الكاريبي، إلى جانب أسطول من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، رسميا للمشاركة في عمليات لمكافحة المخدرات.

وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهذا الانتشار معتبرا أنه يشكل تهديدا يهدف إلى إطاحته والاستيلاء على احتياطات البلاد النفطية. ويوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متضاربة بشأن احتمال شن ضربات على الأراضي الفنزويلية. فهو أذن بتنفيذ عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في هذا البلد وأكد مجددا أنه لا يستبعد التدخل العسكري، ومع ذلك يقول إنه سيتحدث مع مادورو.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلقة بفنزويلا في الأيام المقبلة. وقال مسؤولان أميركيان للوكالة إن هذه العمليات ستكون على الأرجح الجزء الأول من تحرك جديد يستهدف مادورو. في حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حددت، أهدافاً في فنزويلا لضربها بهجمات جوية، من بينها منشآت عسكرية ترى الإدارة أنها تستخدم لتهريب المخدرات.

