ترامب: ساعدت في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سورية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه ساعد في "إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سورية"، لافتاً، في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، إلى أن "إرهابيين أوروبيين قاموا بعملية هروب من السجن. وبالتعاون مع الحكومة السورية والرئيس السوري (أحمد الشرع)، تم القبض على جميع السجناء وإعادتهم إلى السجن".

وشهدت مناطق شمال شرقي سورية تصعيداً أمنياً أمس الاثنين، وذلك عقب إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعرّض سجن الشدادي، الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم "داعش" لهجمات متكررة. وفيما اتهمت "قسد" "فصائل تابعة لحكومة دمشق" بتنفيذ الهجمات، رفضت الحكومة السورية تلك الاتهمات، مشددة على أن "قسد" تستغل ملف الإرهاب لابتزازها أمنياً وسياسياً.

وأكدت الحكومة السورية جاهزيتها الكاملة، عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب ضمن الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، متعهدة بتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر التنظيم المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجدداً، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أمن سورية والمنطقة والأمن والسلم الدوليين.

(فرانس برس، العربي الجديد)