ترامب: سأناقش صواريخ إيران مع دول خليجية والاتفاق قد يوقع الخميس

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمالية توقيع اتفاق مع إيران قريبًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة صادرت أموالًا إيرانية كبيرة، ولن تتمكن إيران من الوصول إلى 300 مليار دولار إلا إذا أحسنت التصرف. - أشاد ترامب بالشعب والمفاوضين الإيرانيين، وأكد على مناقشة صواريخ إيران مع دول الخليج، مشددًا على أن واشنطن ستأخذ اليورانيوم الإيراني المخصب. - تحدث ترامب عن "الشراكة الرائعة" مع بنيامين نتنياهو، وأشار إلى محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول محاربة حزب الله في لبنان.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنّ الاتفاق مع إيران ربما يوقع الخميس أو الجمعة، وذلك في تصريحات أدلى بها عن الاتفاق النووي الإيراني في ختام قمة مجموعة السبع في في مدينة إيفيان الفرنسية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة صادرت الكثير من أموال إيران وسيتعين عليها في مرحلة ما إعادتها، مشددا على أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى صندوق بقيمة 300 مليار دولار إلا إذا أحسنت التصرف.

وأثنى ترامب على الشعب الإيراني والمفاوضين الإيرانيين، معتبرا أن الزعماء الحالييين لإيران يمثلون تغييرا للنظام. ولفت إلى أنه سيناقش مع دول الخليج صواريخ إيران ووكلاءها، مضيفا: "نعمل بجهد مواز مع دول خليجية لمعالجة المسائل غير النووية". وكرر ترامب أن واشنطن "ستأخذ" اليورانيوم الإيراني المخصب حتى لو كان "من دون قيمة".

وأشاد ترامب بـ"الشراكة الرائعة" بينه وبين بنيامين نتنياهو، معدّلا بذلك لهجته حياله بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليه الثلاثاء. وقال الرئيس الأميركي: "لكي أكون منصفا تماما مع بيبي (الاسم الذي يُكنّى به رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو، وهو على فكرة رجل طيب، فهو ينفعل قليلا أحيانا". وأضاف: "لدينا شراكة رائعة"، واصفا خلافهما في شأن لبنان بأنه "اختلاف صغير". وقال إن واشنطن "أرسلت فعلا نسخة" إلى إسرائيل من اتفاقها مع إيران.

وفي شأن آخر، قال ترامب إنه تحدث مع نظيره السوري أحمد الشرع حول محاربة جماعة حزب الله في لبنان، وذلك بعد يوم من انتقاده لإسرائيل لقتلها عددا كبيرا جدا من المدنيين وعدم إنجاز المهمة. وردا على سؤال وجه إليه خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان ليه بان بفرنسا عما إذا كان قد تحدث مع الشرع بشأن جماعة حزب الله، أومأ ترامب برأسه وقال "نعم". وعندما سُئل عما إذا كان الشرع مستعدا لمواجهة حزب الله، قال ترامب إنه سيتحدث عن ذلك لاحقا.

وقال ترامب للصحافيين أمس الثلاثاء على هامش القمة: "أعتبر أن (لبنان) يمثل حربا صغيرة، وإيران حربا كبيرة، لكن لدينا تلك المشكلة الصغيرة التي تطل برأسها باستمرار، وهي جماعة حزب الله".