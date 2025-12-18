- زيارة نتنياهو المحتملة لترامب في فلوريدا: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فلوريدا خلال عطلة عيد الميلاد، في إطار دفع المرحلة الثانية من الاتفاق حول غزة. - تقدم في محادثات أوكرانيا: أشار ترامب إلى اقتراب المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا من تحقيق تقدم، مع لقاء مرتقب بين مبعوثيه ووفد روسي في ميامي، رغم تعقيدات تتعلق بمطالب روسيا الإقليمية. - ضمانات أمنية لأوكرانيا: قد تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية مشابهة لتعهدات حلف الناتو، ضمن اتفاقية سلام مقترحة مع روسيا، رغم رفض الأوكرانيين تقديم تنازلات إقليمية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزوره على الأرجح في فلوريدا خلال عطلة عيد الميلاد، في وقت يدفع فيه ترامب في اتجاه البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق حول غزة. وصرح ترامب الذي يغادر إلى منتجعه في مارآلاغو الجمعة، للصحافيين: "نعم، سيزورني على الأرجح في فلوريدا. إنه يرغب في لقائي. لم نرتب الأمر رسميا بعد، لكنه يرغب في لقائي".

على صعيد آخر، قال ترامب اليوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا "تقترب من إنجاز شيء ما" قبل اجتماع الولايات المتحدة مع المسؤولين الروس في مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي "آمل أن تتحرك (الأمور بشأن) أوكرانيا بسرعة".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان لقاء وفد روسي في ميامي في مطلع الأسبوع، في إطار مساعيهما المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا. والتقى ويتكوف وكوشنر بوفد أوكراني على مدى يومي الأحد والاثنين في برلين، وذكر مسؤولون أميركيون أنهم خرجوا بانطباع بأن الجانبين ليسا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن القضية الأكثر تعقيدا، وهي إصرار روسيا على السيطرة على أراض أوكرانية في أي تسوية، لا تزال عالقة.

وأظهرت استطلاعات رأي في أوكرانيا أن قلة من الأوكرانيين على استعداد لقبول تنازلات عن الأرض، والتي لا تزال شرطاً روسياً أساسياً لإنهاء الحرب. وأبدى الروس عزوفا عن تقديم تنازلات في مطالبهم. وقال ترامب "آمل أن تسير (الأمور بشأن) أوكرانيا بسرعة لأن روسيا موجودة هناك"، في إشارة واضحة إلى أحدث المكاسب الروسية في ساحة المعركة.

وربما تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية على غرار التعهد بالدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، وذلك بموجب اتفاقية سلام مقترحة مع روسيا، وهو عرض غير مسبوق يهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت إثر غزو موسكو لجارتها عام 2022.

(فرانس برس، رويترز)