قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة. وأوضح ترامب للصحافيين خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض أن عددا من القادة "يرغبون في الانضمام" إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق وقف إطلاق نار هش في القطاع الفلسطيني. وقال ترامب "الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء جميعهم يريدون أن يكونوا في مجلس السلام" وإن من المتوقع الإعلان عنه في العام الجديد. وأضاف "سيكون أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق. فالجميع يريدون أن يكونوا أعضاء فيه".

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت قرارا أجاز تشكيل مجلس للسلام وأن تنشئ الدول التي تعمل معه قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة. ووصف القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية "ستضع إطار العمل وتنسق تمويل إعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب بشأن غزة المكونة من 20 نقطة. وجاء في القرار أن مجلس السلام سيعمل "إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض... وتستطيع استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".

وأمس الأربعاء، حذّر رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل من الطروحات المتعلقة بـ"مجلس السلام"، معتبراً أن ذلك "شكل من أشكال الوصاية" ويذكّر بـ"الانتداب البريطاني". وقال إن العودة إلى صيغة الوصاية "غير مقبولة"، مؤكداً أن الفلسطينيين "يريدون أن يحكموا أنفسهم".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، حيث ارتكبت مئات الخروقات، وقتلت مئات الفلسطينيين، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء. وبالإضافة إلى الضحايا، تسببت إسرائيل بدمار هائل في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

