ترامب: سأطلب من الرئيس الصيني فتح بلاده أمام الشركات الأميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ "فتح" الصين أمام الشركات الأميركية خلال القمة التي ستجمعهما في بكين، وذلك أثناء زيارة لترامب يرافقه فيها الرؤساء التنفيذيون لعدد من الشركات. ويصل ترامب إلى الصين مساء الأربعاء في زيارة رسمية تشمل لقاء ثنائياً وغداء عمل مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل مغادرته يوم الجمعة. وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والصين ستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة ومجلس آخر للاستثمار.

وأضافت أن ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في زيارة خلال وقت لاحق من العام الجاري، فيما أوضح مسؤول أميركي من دون ذكر اسمه أنه من المرجح أن يناقش ترامب ونظيره الصيني دعم الصين لإيران وروسيا. في الأثناء، كشف مسؤول رفيع في إدارة ترامب أن الأخير يعتزم الضغط على نظيره الصيني بشأن إيران. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال اتصال مع صحافيين "أتوقع أن يمارس الرئيس ضغطاً" على شي، مشيراً إلى أن ترامب قام بذلك أيضاً خلال محادثات سابقة مع نظيره. لكن ترامب قال في تصريحات للصحافيين، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إنه سيجري محادثة مطولة معه بشأن الحرب مع إيران، إلّا أنه أضاف "لا أعتقد أنني أحتاج إلى مساعدة من الرئيس شي بشأنها". وأثناء مغادرته البيت الأبيض الثلاثاء، قال: "نحن القوتان العظميان... نحن أقوى دولة على وجه الأرض من حيث القوة العسكرية، والصين تعتبر في المرتبة الثانية"

ومن المرتقب أن يزور ترامب الصين في 14 و15 مايو/ أيار الحالي، بعد أن خُطِّط في البداية للزيارة في أواخر مارس/ آذار الماضي، لكنه أعاد جدولة الرحلة، للتركيز على الحرب على إيران التي اندلعت أواخر فبراير/ شباط الماضي. وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لترامب إلى الصين منذ عام 2017 خلال ولايته الأولى، إذ التقى حينها الرئيس شي، ووقع اتفاقيات تجارية بقيمة نحو 253 مليار دولار.

وقد جددت الصين تأكيد أنّ تايوان ستكون موضوعاً ذا أولوية قبيل القمة المرتقبة بين ترامب وشي، قائلة إن الولايات المتحدة يجب أن تتمسك بـ"مبدأ صين واحدة" من أجل علاقة مستقرة مع بكين. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأسبوع الماضي، إنه يأمل أن تتخذ الولايات المتحدة "الخيارات الصحيحة" في ما يتعلق بالجزيرة ذات الحكم الذاتي عندما تحدث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تتصدر ملفات أخرى أجندة زيارة ترامب مثل صفقات طائرات بوينغ، والمنتجات الزراعية، وصفقات الطاقة، وكذلك إمدادات العناصر الأرضية النادرة، والتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة مخدر الفنتانيل، والمسؤولية النووية المتعلقة بالعمل على الحد من انتشار السلاح النووي، ورفض بكين الانضمام إلى محادثات ثلاثية في هذا الشأن تضم روسيا والولايات المتحدة.

ورغم حرص ترامب على إظهار القوة، تأتي الزيارة في لحظة حساسة لرئاسته، إذ تواجه شعبيته الداخلية ضغوطاً بسبب الحرب على إيران من جهة أخرى، وارتفاع التضخم. ويسعى ترامب إلى تحقيق إنجاز عبر توقيع اتفاقات مع الصين. وتوقع الباحث في العلاقات الصينية الأميركية ليو وانغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، ألا تحيد نتائج المحادثات المرتقبة عما أسفرت عنه قمم سابقة، لافتاً إلى أن زيارة ترامب الأخيرة قبل تسع سنوات إلى الصين، تضمنت العديد من خطابات النيات، وهي عادة ما تُستخدم للاستثمار والاستعراض في الداخل الأميركي، دون أن تترتب عنها انفراجات في الملفات العالقة.

ورأى ليو، أن ما يهم الرئيس الأميركي في هذه الزيارة هو دفع الصين نحو لعب دور بناء في إنهاء الأزمة مع إيران، لكن بكين بدورها تُحمّل الولايات المتحدة مسؤولية الصراع، وترفض الحلول العسكرية وفرض منطق القوة والهيمنة، وبالتالي فإن اختلاف وجهات النظر في هذا الملف من شأنه أن يُنذر بتحويل الصراع في الشرق الأوسط إلى بؤرة جديدة للتوتر بين البلدين تضاف إلى قضية تايوان والأزمة في شبه الجزيرة الكورية. أما بالنسبة للصين، فيعتبر الحصول على التزامات أميركية واضحة وصريحة حول التعامل مع ملف تايوان هو أهم مخرجات القمة، في حال تحققه، بحسب ليو وانغ.

روبيو يرافق ترامب إلى بكين باسم صيني

هذا ويرافق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الرئيس ترامب إلى بكين الأربعاء، رغم خضوعه لعقوبات من الصين التي تضمّن نهجها الجديد تجاهه تغيير طريقة كتابة اسمه. وبصفته عضواً في مجلس الشيوخ، دافع روبيو بشراسة عن حقوق الإنسان في الصين التي ردت بفرض عقوبات عليه مرتين، وهو تكتيك تستخدمه الولايات المتحدة في كثير من الأحيان ضد خصومها.

وقالت الصين الثلاثاء إنها لن تمنع روبيو (54 عاماً) الذي يزور الصين للمرة الأولى من الصعود إلى الطائرة الرئاسية مع ترامب. وقال الناطق باسم السفارة الصينية ليو بينغيو "تستهدف العقوبات أقوال روبيو وأفعاله عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي في ما يتعلق بالصين". ويبدو أنّ الصين وجدت حلاً دبلوماسياً بعد تعيين ترامب روبيو وزيراً للخارجية ومستشاراً للأمن القومي. فقبل توليه منصبه بفترة وجيزة في يناير/ كانون الثاني 2025، بدأت الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الرسمية ترجمة المقطع الأول من اسم عائلته بحرف صيني مختلف.

وقال دبلوماسيان لوكالة فرانس برس، إنهما يعتقدان أن هذا التغيير كان وسيلة استخدمتها الصين لتجنب تنفيذ عقوباتها، بحيث مُنع روبيو من دخول أراضيها باستخدام التهجئة القديمة لاسمه. وكان روبيو، وهو أميركي من أصل كوبي يعارض الشيوعية بشدة، أبرز واضعي التشريعات التي أصدرها الكونغرس والتي فرضت عقوبات واسعة النطاق على الصين بسبب استخدام أقلية الإيغور للعمل القسري، وهي اتهامات نفتها بكين. كما انتقد حملة بكين القمعية في هونغ كونغ.

