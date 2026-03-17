ترامب: سأحظى بشرف الاستيلاء على كوبا

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد بالاستيلاء على كوبا وسط أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحظر النفطي الأميركي، مشيراً إلى ضعف كوبا الحالي ورغبته في تحريرها أو الاستيلاء عليها. - كوبا تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة وتسعى لإقامة علاقات تجارية مرنة مع الشركات الأميركية والكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، وسط احتجاجات شعبية بسبب نقص المواد الأساسية وانقطاع الكهرباء. - ترامب يزعم أن الحصار النفطي رد على تهديد كوبا للولايات المتحدة، ويشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع بعد انتهاء الحرب على إيران، مع احتمال "الاستيلاء الودي" على كوبا.

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً الاثنين بـ"الاستيلاء" على كوبا الغارقة في الظلام مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام نتيجة الحظر النفطي الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة الشيوعية. فبعد نحو سبعة عقود من تحدي الولايات المتحدة، تتعرض السلطات الكوبية لضغوط هائلة من قبل إدارة ترامب.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "طوال حياتي وأنا أسمع عن الولايات المتحدة وكوبا. متى ستقوم الولايات المتحدة بذلك". أضاف "أعتقد أنني (...) سأحظى بشرف الاستيلاء على كوبا". وتابع "سواء حررتها أو استوليت عليها (...) أعتقد أنني أستطيع أن أفعل بها ما أشاء. تريدون الحقيقة، إنهم أمة ضعيفة للغاية في الوقت الحالي".

ويعد هذا التهديد الأكثر صراحة من ترامب، وقد جاء في وقت تعاني فيه الجزيرة الكاريبية التي يبلغ عدد سكانها 9,6 مليون نسمة من انقطاع كبير آخر للتيار الكهربائي. فمنذ اختطاف الولايات المتحدة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الحليف الأكبر لكوبا، وفرض ترامب الحصار النفطي، لم تستورد الجزيرة أي شحنة وقود منذ التاسع من يناير/كانون الثاني.

وفي محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتلبية المطالب الأميركية، صرح وزير التجارة الخارجية الكوبي أوسكار بيريز أوليفا لشبكة "إن بي سي نيوز"، بأن "كوبا منفتحة على إقامة علاقات تجارية مرنة مع الشركات الأميركية" و"أيضا مع الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة". وأدى السخط الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي والنقص في المواد الأساسية إلى خروج احتجاجات، حيث قام متظاهرون بتخريب مكتب للحزب الشيوعي نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلن مسؤول محلي الاثنين أن 14 شخصاً على الأقل اعتقلوا بعد أن اقتحم متظاهرون مكتب الحزب الشيوعي في بلدة مورون شرق هافانا. وأقر الرئيس ميغيل دياز كانيل في منشور على منصة إكس "بالاستياء الذي يشعر به شعبنا"، لكنه ندد باللجوء إلى "العنف". وأكد دياز كانيل الأسبوع الماضي أن حكومته أجرت محادثات مع الولايات المتحدة.

ويزعم ترامب أن الحصار النفطي الذي يفرضه يأتي رداً على "تهديد استثنائي" تشكله كوبا على الولايات المتحدة. وقال ترامب الأحد إن كوبا "تريد التوصل إلى "اتفاق" قد يأتي سريعاً بعد أن تنتهي إدارته من الحرب على إيران. وأضاف للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "أعتقد أننا سنتمكن قريبا من التوصل إلى اتفاق أو القيام بكل ما يتعين علينا القيام به".

ونهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، وقبل اندلاع الحرب على إيران، أثار ترامب احتمال "الاستيلاء الودي" على كوبا بعدما أخبر الصحافيين في البيت الأبيض بأن وزير خارجيته ماركو روبيو يتعامل مع هذه القضية على "مستوى عالٍ جداً". وقال ترامب: "تتفاوض الحكومة الكوبية معنا، وهي في مأزق كبير. ليس لديهم مال. ليس لديهم أي شيء في الوقت الحالي، لكنّهم يتفاوضون معنا، وربما سننفذ استيلاء ودياً على كوبا".

(فرانس برس، العربي الجديد)