ترامب: سأتخذ اليوم القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع الحصار البحري على إيران، مشيراً إلى بدء عملية استخراج وتدمير اليورانيوم بالتنسيق مع إيران ووكالة الطاقة الذرية، مع دعوة إيران لفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور. - تتزايد المؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، حيث أجرى وزير الخارجية الباكستاني محادثات مع نظيره الأميركي بشأن المفاوضات. - رغم التقدم في المحادثات، لم تصل المسودة النهائية للاتفاق إلى مرحلة الصياغة، وسيتم الإعلان عنها رسمياً فور استكمالها.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنّ الحصار البحري على إيران "سيرفع الآن"، مشيراً إلى أنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض خلال وقت قصير لاتخاذ قرار نهائي بشأن الحرب، وذلك وسط التقارير الأخيرة عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "يمكن للسفن العالقة في مضيق هرمز بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق الذي سنرفعه الآن أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن"، مضيفاً: "ستُستخرَج المادة المخصبة، التي يُشار إليها أحياناً باسم "الغبار النووي"، والمدفونة في أعماق الأرض تحت جبال منهارة تقريباً". وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستخرج اليورانيوم بالتنسيق مع إيران ووكالة الطاقة الذرية وستدمره.

ودعا إيران إلى الموافقة "على عدم امتلاكها سلاحاً نووياً أو قنبلة نووية أبداً. وفتح مضيق هرمز فوراً، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين". وقال: "ستُزال جميع الألغام المائية (القنابل)، إن وجدت. لقد أزلنا، عن طريق التفجير، العديد من هذه الألغام باستخدام كاسحات الألغام البحرية المتطورة لدينا. ستُكمل إيران الإزالة الفورية أو تفجير أي ألغام متبقية". وشدد على أنه "لن يجرى تبادل أي أموال حتى إشعار آخر. وقد تم الاتفاق على بنود أخرى أقل أهمية بكثير"، في إشارة إلى الأرصدة الإيرانية المجمّدة التي تطالب بها طهران.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ لديهم التزامات شفهية من الإيرانيين بشأن المواد النووية، "لكن الأهم هو ما يتم الاتفاق عليه عندما يجتمع الطرفان في غرفة المفاوضات الرسمية".

أخبار قاليباف يحدد 3 ثوابت للموقف الإيراني من الاتفاق مع واشنطن

وتأتي تصريحات ترامب وسط تزايد المؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع إسرائيل على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأجرى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في واشنطن، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو،بشأن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران، والتي تلعب إسلام أباد دور الوسيط فيها. واختُتمت الجولة الأولى من محادثات السلام في باكستان دون التوصل إلى اتفاق، لكن وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر قولها، أمس الخميس، إن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق مبدئي لمواصلة وقف إطلاق النار الذي أعلن في إبريل/ نيسان ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي السياق، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن تفاصيل النص النهائي للاتفاق المحتمل، قوله إن المسودة لم تصل حتى هذه اللحظة إلى مرحلة الصياغة النهائية، مؤكداً أنه سيُعلَن عنها بشكل رسمي فور استكمالها.