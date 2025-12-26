- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن الأخير "لا يملك أي شيء حتى أوافق عليه"، معربًا عن أمله في عقد اجتماع مثمر ومناقشة قضايا الأراضي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. - زيلينسكي مستعد لطرح خطة ترامب لإنهاء الحرب للاستفتاء إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، رغم التحديات السياسية واللوجستية المتوقعة. - أعلن ترامب عن تنفيذ ضربات عسكرية قوية ضد تنظيم "داعش" في نيجيريا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بازدهار الإرهاب الإسلامي المتطرف، مشيدًا بالقوات الأميركية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل اجتماع متوقع يوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الأوكراني "لا يملك أي شيء حتى أوافق عليه". ونُقل عن ترامب قوله في مقابلة مع بوليتيكو نُشرت اليوم الجمعة: "ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليه... لذا سنرى ما عنده". وعبّر الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن من الممكن عقد اجتماع مثمر، متوقعاً في الوقت عينه التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قريباً بقدر ما أريد". ومن المقرر أن يناقش زيلينسكي مع ترامب في فلوريدا يوم الأحد قضايا الأراضي، وهي العقبة الرئيسية في محادثات إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد كشف لموقع أكسيوس الأميركي، في وقت سابق الجمعة، عن استعداده لطرح خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا للاستفتاء إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار مدة 60 يوماً على الأقل. وأكد زيلينسكي، في مقابلة هاتفية مع "أكسيوس"، أن إجراء مثل هذا الاستفتاء سيُسبب تعقيدات سياسية ولوجستية وأمنية كبيرة، ولهذا السبب يعتقد أن وقف إطلاق النار مدة 60 يوماً لترتيب وإجراء التصويت "هو الحد الأدنى". وصرّح مسؤول أميركي رفيع المستوى للموقع بأنّ الروس يتفهمون ضرورة وقف إطلاق النار إذا دعا زيلينسكي إلى استفتاء، لكنهم يرغبون في جدول زمني أقصر.

ترامب عن الضربات على نيجيريا: هدية عيد الميلاد

في شأن آخر، قال ترامب إن الغارة الجوية الأميركية التي استهدفت أفراداً من تنظيم "داعش" في نيجيريا كان من المفترض شنها يوم الأربعاء، لكنه أمر بإرجائها يوماً واحداً. وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع بوليتيكو: "كان من المفترض أن يشنوها في وقت سابق لوقت الهجوم". وتابع: "وقلت: ‘لا، دعونا نقدم هدية في عيد الميلاد‘... لم يعتقدوا أن ذلك سيحدث، لكننا ضربناهم بقوة. تم تدمير كل المعسكرات".

وفجر الجمعة، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة نفّذت ضربات عسكرية وصفها بـ"القوية والفتاكة" ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال غرب نيجيريا، متهماً التنظيم باستهداف مسيحيين وقتلهم "بمستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات طويلة". وقال ترامب، في بيان نشره على منصته تروث سوشال، إنّ الضربات نُفذت بتوجيه مباشر منه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنه كان قد حذّر التنظيم سابقاً من مغبة الاستمرار في قتل المدنيين، لا سيما المسيحيين في نيجيريا.

وأضاف أنّ وزارة الحرب الأميركية نفّذت "عدة ضربات دقيقة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تسمح بازدهار الإرهاب الإسلامي المتطرف" في ظل قيادته. وختم ترامب بيانه بالإشادة بالقوات الأميركية قائلاً: "بارك الله جيشنا"، موجهاً تهنئة بمناسبة عيد الميلاد، ومؤكداً أن الضربات ستتواصل في حال استمرار الهجمات التي ينفذها التنظيم.

(رويترز، العربي الجديد)