ترامب: روسيا والصين لن تبيعا أسلحة إلى إيران

- حذر ترامب روسيا والصين من التدخل في الصراع مع إيران، مؤكداً تلقيه تأكيدات من قادتهما بعدم بيع أسلحة لطهران، مشيراً إلى أن أي تدخل لن يكون في مصلحتهما. - تُتهم موسكو وبكين بتزويد طهران بمعلومات استخبارية لضرب أهداف أميركية، مع تقارير تشير إلى تقديم روسيا معلومات منذ حرب أوكرانيا، مما ساعد إيران على استهداف القوات الأميركية. - تقارير تتحدث عن استخدام إيران قمراً صناعياً صينياً للتجسس على القواعد الأميركية، رغم نفي بكين، مما يثير تساؤلات حول دعم الصين الاستخباري لإيران.

بعد يومين من الحديث عن تزويد روسيا طهران بمعلومات استخبارية متعلقة بأهداف أميركية في الخليج، حذر الرئيس الأميركي

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دونالد ترامب روسيا والصين من التدخل في الصراع الدائر مع إيران. وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، اليوم الجمعة، إنه لا يعتقد أن الصين أو روسيا "تشاركان" في الصراع الدائر مع إيران.

وكتب ترامب: "أكد لي الرئيس (الصيني) شي (جين بينغ)، خلال اجتماعنا الأخير في بكين، أنه لن يقدم أو يبيع أسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت أي ظرف من الظروف، وهذا يشمل الشركات الصينية"، مضيفاً: "نظراً إلى علاقتنا، فإنني أصدّقه، فضلاً عن أنني أقدّم له أيضاً خدمات كبيرة جداً". وأشار ترامب إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد له أيضاً، على الرغم من "الحرب الفظيعة" في أوكرانيا، أنه لن يبيع أسلحة لإيران. وقال: "هو يدرك (أي بوتين) أنني لا أبيع أسلحة لأوكرانيا، وإنما لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو". تدفع هذه الدول الثمن الكامل، أما كيفية توزيع تلك الأسلحة، فلا علم لي بها".

وجدد الرئيس الأميركي تأكيده أن الدولتين لا تشاركان في الصراع، وإذا فعلتا، "فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة لهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما". وغالباً ما تُتهم موسكو وبكين بالتعاون مع طهران وتزويدها بمعلومات استخبارية، تتيح لها ضرب أهداف أميركية في المنطقة. وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الأربعاء، إن هجمات الطائرات الإيرانية المسيّرة على مقرات وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إي) في الخليج دفعت محللين أمنيين إلى التحقيق في ما إذا كانت روسيا قد قدمت المساعدة من خلال تزويد طهران بمعلومات عن الأهداف أو تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتقدمة.

قال ترامب إن مشاركة روسيا أو الصين في الصراع لن تكون في مصلحتهما

وأوضحت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لكون الأمر يتعلق بمسائل الأمن القومي، أن المسؤولين الأمنيين الأميركيين لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات قاطعة بشأن احتمال تورط روسيا في الهجمات على منشآت "سي.آي.إيه" غير أن فاعلية الضربات ودقتها الظاهرة، فضلاً عن الدعم التقني الروسي الأوسع نطاقاً لإيران، ربما تكون أدلة محتملة على انخراط موسكو.

وفي مارس/آذار الماضي، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن أن روسيا تقدم لإيران معلومات استخبارية تساعدها على استهداف القوات الأميركية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على المعلومات الاستخبارية قولهم إن موسكو زودت طهران منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي بمواقع الأصول العسكرية الأميركية في المنطقة، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات.

أما في ما يتعلّق بالصين، فتحدثت صحيفة فاينانشال تايمز، في إبريل/نيسان الماضي، عن استخدام إيران سراً، قمراً صناعياً صينياً لأغراض التجسس، ما منح طهران قدرة جديدة على استهداف القواعد العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط خلال الحرب الأخيرة، وهو ما نفته بكين. وذكرت الصحيفة، استناداً إلى إحداثيات مؤرخة وصور أقمار صناعية وتحليلات مدارية، أن القادة العسكريين الإيرانيين وجّهوا القمر الصناعي لمراقبة مواقع عسكرية أميركية رئيسية، لافتةً إلى أن الصور التُقطت في مارس/آذار، قبل ضربات الطائرات المسيّرة والصواريخ على تلك المواقع وبعدها.

وأشار التقرير إلى أن القمر الصناعي رصد أيضاً قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، ومواقع قريبة من قاعدة الأسطول الخامس الأميركي في المنامة بالبحرين، ومطار أربيل في العراق، وذلك بالتزامن مع الهجمات التي تبناها الحرس الثوري على منشآت في تلك المناطق. كما ذكرت الصحيفة أن القمر الصناعي التقط صوراً لقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية في 13 و14 و15 مارس/آذار. وفي 14 مارس/آذار، أكد ترامب تعرض طائرات أميركية في القاعدة لهجمات، ما أدى إلى تضررها.