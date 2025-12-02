- رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبات العفو ورفع العقوبات من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأمهله أسبوعاً لمغادرة فنزويلا، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الفنزويلي. - تصاعدت التوترات بين البلدين بعد ضربات أميركية على قوارب يُزعم أنها تهرب مخدرات، واعتبر مادورو هذه الاتهامات محاولة لتغيير النظام والسيطرة على موارد فنزويلا. - نفذت القوات الأميركية غارات على قوارب مشبوهة، مما أدى إلى مقتل العديد، بينما علّقت الجمعية الوطنية الفنزويلية جلسة لمناقشة التحقيق في الهجمات.

قالت أربعة مصادر مطلعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض سلسلة من الطلبات من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال مكالمة هاتفية قصيرة الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى تضاؤل الخيارات المتاحة أمام الزعيم الفنزويلي للتنحي ومغادرة بلاده عبر ممر آمن تضمنه الولايات المتحدة. جاءت المكالمة الهاتفية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أشهر من تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا بأشكال عدة منها توجيه ضربات أميركية على قوارب قيل إنها تهرب مخدرات في البحر الكاريبي وتهديدات ترامب المتكررة بتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل البر وتصنيف جماعة "دي لوس سوليس"، والتي تقول إدارة ترامب إنها تضم مادورو، منظمة إرهابية أجنبية.

وينفى مادورو والحكومة الفنزويلية جميع هذه الاتهامات ويقولان إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة لفنزويلا، ومنها النفط. وقال ثلاثة من المصادر إن مادورو أبلغ ترامب خلال المكالمة بأنه على استعداد لمغادرة فنزويلا شريطة أن يحصل هو وأفراد أسرته على عفو كامل، بما في ذلك رفع جميع العقوبات الأميركية وإنهاء قضية رئيسية يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت المصادر أن مادورو طلب أيضا رفع العقوبات عن أكثر من 100 مسؤول في الحكومة الفنزويلية، كثيرون منهم تتهمهم الولايات المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد. وقال مصدران إن مادورو طلب كذلك أن تدير نائبته ديلسي رودريغيز حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات جديدة. ورفض ترامب معظم طلباته في المكالمة، التي استمرت أقل من 15 دقيقة، لكنه أخبر مادورو بأن لديه أسبوعاً لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها مع أفراد أسرته.

وقال اثنان من المصادر إن هذا الممر الآمن انتهى يوم الجمعة، مما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي. في الأثناء، قال مسؤول أميركي كبير إن ترامب أجرى محادثات أمس مع كبار مستشاريه لمناقشة سبل الضغط على فنزويلا وقضايا أخرى. وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن اجتماع المكتب البيضاوي ضم أعضاء كباراً في فريق ترامب للأمن القومي. ولم يُكشف عن تفاصيل المحادثات حتى الآن.

من جهته، قال مادورو أمس إنه يقسم على "الولاء المطلق" للشعب الفنزويلي، وسط تصاعد التوتر مع إدارة ترامب. وتحدث مادورو، محاطاً بمسؤولين كبار آخرين، إلى حشد أمام القصر الرئاسي. وقال مادورو، في إشارة إلى سلفه هوغو تشافيز "كونوا على يقين أنه مثلما أقسمت أمام جثمان قائدنا تشافيز قبل أن أودعه، بالولاء المطلق على حساب حياتي وراحتي، أقسم لكم بالولاء المطلق.. تأكدوا أنني لن أخذلكم أبداً".

وعلّقت الجمعية الوطنية الفنزويلية جلسة استثنائية لمناقشة تشكيل لجنة للتحقيق في هجمات القوارب، وقال المكتب الصحفي للجمعية إن الجلسة ستُعقد اليوم الثلاثاء، وهو يوم المناقشة المعتاد. ونفذت القوات الأميركية ما لا يقل عن 21 غارة على قوارب تثور مزاعم أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي منذ سبتمبر/ أيلول، مما أدى إلى مقتل 83 شخصا على الأقل.

وقال البيت الأبيض أمس إن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أذن لأميرال بتوجيه هجوم ثان شمل عدة ضربات لمتن سفينة من فنزويلا يشتبه بأنها كانت تنقل مخدرات في سبتمبر، مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً. وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق عن صدور أمر بشن الغارة الثانية بهدف القضاء على ناجيين اثنين من الغارة الأولى، وذلك امتثالا لأمر من هيغسيث بقتل الجميع. وقال ترامب الأحد إنه لم يكن يرغب في توجيه هجوم آخر لهذه السفينة، مضيفا أن هيغسيث نفى إصدار مثل هذا الأمر. لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت الاثنين إن هيغسيث أذن للأميرال فرانك برادلي بتنفيذ الضربات.

(رويترز، العربي الجديد)