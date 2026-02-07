ترامب: رسوم جمركية إضافية على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران

- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على واردات الدول المتعاملة مع إيران، مما يعكس استمرار حالة الطوارئ الوطنية تجاه إيران، وسط غموض حول موقف واشنطن من المفاوضات مع إيران. - يمنح الأمر التنفيذي الرئيس صلاحية تعديله ويكلف وزيري الخارجية والتجارة بتنفيذه، مع انتقاد البيت الأبيض "النفوذ الإيراني الخبيث" وتحميل إيران مسؤولية تهديد أمن أميركا وحلفائها. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرح مطالب تشمل الصواريخ الباليستية ورعاية الإرهاب، بينما يؤكد ترامب على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى عملية "مطرقة منتصف الليل" لتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يتضمن آلية لفرض رسوم جمركية على واردات أي دولة تشتري سلعًا أو تستورد أو تحصل على خدمات من إيران، بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال البيت الأبيض، في بيانٍ صادر عنه، إن الأمر التنفيذي يؤكد حالة الطوارئ الأميركية الوطنية المستمرة في ما يتعلق بإيران.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يسود فيه الغموض حول موقف واشنطن من المفاوضات التي جرت بين ممثليها وإيران اليوم في عاصمة سلطنة عمان، مسقط، وفي الوقت الذي أشارت فيه إيران إلى "مؤشرات إيجابية لاستكمال المفاوضات"، التزمت إدارة ترامب الصمت بشكل كامل، قبل أن تعلن، منذ ساعات، فرض عقوبات على سفن صغيرة تنقل النفط الإيراني، ثم يصدر الرئيس ترامب هذا الأمر التنفيذي. ولا يبدو واضحًا ما إذا كانت واشنطن تنوي استكمال المفاوضات، أو قررت المضي قدمًا في خططها بشأن إيران.

ونص الأمر التنفيذي على أنه يمكن للرئيس تعديل الأمر حال تغيّر الظروف، أو الرد على إجراءات انتقامية، أو حال اتخاذ إيران أو دولة متأثرة بالقرار خطوة تراجع للتوافق مع الولايات المتحدة. وكلف ترامب وزيري الخارجية ماركو روبيو والتجارة هوارد لوتنيك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ونظام الرسوم الجمركية المزمع.

وانتقد بيان البيت الأبيض ما وصفه بـ"النفوذ الإيراني الخبيث"، وقال إن الرئيس يحمّل إيران "مسؤولية سعيها لامتلاك قوة نووية وتطويرها الصواريخ البالستية ودعمها للإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي"، مضيفًا أن هذا "يعرّض أمن أميركا وحلفائها ومصالحها للخطر".

ووقّع ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا آخر يستثني الهند من الرسوم الجمركية التي فرضها عليها العام الماضي ضمن العقوبات المفروضة على روسيا. وعلى غير العادة، لم يكن توقيع الأمرين التنفيذيين متاحًا للصحافيين. وقال البيت الأبيض إن ترامب يضع "أميركا أولًا"، ولم يتراجع عن موقفه بأنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وطرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، هذا الأسبوع، قبل عقد المفاوضات الأميركية الإيرانية الجمعة في مسقط، المطالب الأميركية، وقال إن "المفاوضات يجب أن تشمل قضايا معينة، وهذا يشمل مجموعة صواريخهم الباليستية ورعايتهم للمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة والبرنامج النووي ومعاملة شعبهم". وعقب المفاوضات، قال الجانب الإيراني إن النقاشات لا تتضمن إلا الملف النووي.

ويُذكر أن ترامب لم يطرح في تصريحاته العلنية أي نقطة بخصوص المفاوضات مع إيران، سوى الملف النووي، حيث يؤكد بشكل كامل أنه "لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي"، وأشار في أحد منشوراته سابقًا إلى وقف التخصيب.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الرئيس، بعد عودته إلى منصبه، أعاد فرض أقصى درجات الضغط على إيران لحرمانها جميع الطرق للوصول إلى امتلاك سلاح نووي ومواجهة نفوذها في الخارج، مشيرًا إلى أنه يستكمل ما بناه في ولايته الأولى عندما "انسحب من الاتفاق النووي الإيراني المعيب وفرض أقصى درجات الضغط وصنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية".

وذكر أن ترامب أذن، في يونيو/ حزيران 2025، بعملية "مطرقة منتصف الليل" التي دمرت المنشآت النووية الإيرانية وألحقت بطموح طهران انتكاسة كبيرة، بعد رفضها التوصل إلى اتفاق مع إدارته، وأنه "نشر أخيرًا أسطولًا بحريًا ضدها وحثها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل اتفاق عادل ومنصف خالٍ من الأسلحة النووية، وإلا فإنه ستكون أشد العواقب".

وقال البيت الأبيض: "ليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها الرئيس ترامب موقفًا صارمًا ضد الأنظمة التي تشكل خطرًا على مصلحة الأمن القومي الأميركي، ففي الشهر الماضي أذن بعملية لإطاحة نيكولاس مادورو من السلطة في فنزويلا وفرض تعريفات جمركية على دول تمد كوبا بالنفط"، مشددًا على أن الدول الراعية للإرهاب والديكتاتوريين "سيتم حسابهم".