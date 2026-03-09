ترامب رداً على انتخاب ابن خامنئي مرشداً لإيران: لست راضياً

- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران، مشيراً إلى أن أي اختيار يجب أن يحظى بموافقة أميركية، وملوحاً بعواقب خطيرة لمن يتولى المنصب دون موافقة واشنطن. - أكد ترامب رغبته في تكرار "تجربة فنزويلا" بإيجاد شخصيات داخل النظام الإيراني يمكن للولايات المتحدة التعامل معها، لكنه لم يحدد الخطوات التي قد تتخذها واشنطن. - رغم مناقشات حول إرسال قوات أميركية إلى إيران، أكد ترامب أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الأمر "بعيد تماماً" حالياً.

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن عدم رضاه عن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران، في ظل الحرب الأميركية-الإسرائيلية الجارية ضد طهران، رافضاً تحديد الخطوات التي قد تتخذها واشنطن رداً على ذلك. وقال ترامب في حديث لصحيفة "نيويورك بوست": "لن أخبركم بما سنفعله، لكنني لست راضياً عن اختياره".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تأكيد ترامب مراراً أنه قد يكون له دور في تحديد هوية المرشد الجديد في إيران، معلناً رغبته في تكرار ما وصفه بـ"تجربة فنزويلا"، عبر إيجاد شخصيات داخل النظام يمكن للولايات المتحدة التعامل معها. غير أن هذا التوجه لم يتحقق، في وقت لوّح فيه بأن أي شخص يتولى المنصب من دون موافقة واشنطن قد يواجه عواقب خطيرة. كما كرر ترامب أكثر من مرة أن اختيار أي مرشد أعلى جديد يجب أن يحظى بموافقة أميركية، قبل أن يعلّق أخيراً بأن اختيار مجتبى خامنئي "غير مقبول".

وأضاف ترامب للصحيفة أنه "بعيد تماماً" حتى الآن عن إصدار أوامر بإرسال قوات أميركية إلى إيران لتأمين اليورانيوم المخصب، قائلاً: "لم نتخذ أي قرار في هذا الشأن. نحن بعيدون عنه تماماً".

وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن مناقشات داخل واشنطن بشأن احتمال إرسال أول قوات برية أميركية إلى إيران، وذلك بعد تصريحات سابقة لترامب لمّح فيها إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وأمس الأحد، أصدر مجلس خبراء القيادة الإيراني بياناً أعلن فيه تعيين مجتبى حسيني خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي، قائداً ثالثاً للثورة الإسلامية في إيران خلفاً لوالده.

ويُعد مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عاماً، من أكثر الشخصيات نفوذاً في كواليس الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الماضية، إذ يُعتقد أنه كان يدير فعلياً مكتب والده، كما نسج شبكة علاقات وثيقة مع كبار قادة الحرس الثوري ومراكز القوة داخل النظام الإيراني.