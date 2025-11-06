ترامب ربما يساعد ممداني: عليه أن يكون لطيفاً معي إذا أراد النجاح

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنّ على زهران ممداني

ترامب عن زهران ممداني : أود أن أرى العمدة الجديد ينجح، أنا أحب نيويورك، لكن الشيوعية لم تنجح منذ ألف عام، وأنا أميل إلى الشك في أنها ستنجح هذه المرة



المذيع: هل رأيت خطابه؟



ترامب: نعم، اعتقدت أنه كان خطابًا غاضبًا جدًا، غاضبًا تجاهي، ومن المفترض أن يكون لطيفًا معي لأنني أنا من…

، الديمقراطي الاشتراكي الذي انتُخب رئيس بلدية لمدينة نيويورك ، أن يسعى إلى إقامة علاقة جديدة مع واشنطن، محذراً من أنّ ممداني سيخسر الكثير إذا لم يتعاون. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال ترامب رداً على خطاب الفوز الذي ألقاه ممداني وتحدّى خلاله ترامب، إنه على استعداد للتحدث مع ممداني، لكنه أكد أنّ رئيس البلدية الجديد "كان غاضباً تجاهي" و"عليه أن يكون لطيفاً معي" وأن يحترم واشنطن ودعمها المالي للمدينة، إذا ما أراد أن ينجح.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال ترامب، خلال خطاب ألقاه في ميامي غداة الانتخابات، إنه يريد "لنيويورك أن تكون ناجحة"، وقد يعرض مساعدة الحكومة الفيدرالية على ممداني، مضيفاً "سنساعده، ربما قليلاً". واعتبر ترامب أنّ الولايات المتحدة فقدت "شيئاً من السيادة" بعد فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك. وقال "سنعالج الأمر"، من دون أن يوضح قصده، مشيراً إلى أن أكبر مدينة أميركية قد تصبح شيوعية.

واعتبر ترامب في خطابه بميامي أنّ هذه المدينة الواقعة في ولاية فلوريدا "ستصبح قريباً ملاذاً للفارين من الشيوعية في نيويورك". وقال إنّ "القرار الذي يواجه جميع الأميركيين واضح للغاية: لدينا خيار بين الشيوعية والمنطق السليم"، واصفاً هذا الخيار بأنه بين "كابوس اقتصادي" و"معجزة اقتصادية". وألقى ترامب خطابه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لفوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وقال ترامب أمام حشد من مؤيديه "لقد أنقذنا اقتصادنا واستعدنا حريتنا، ومعاً أنقذنا بلدنا في تلك الليلة الرائعة قبل 365 يوماً".

Trump: "For generations Miami has been a haven for those fleeing communist tyranny in South Africa. I mean, if you take a look at what's going on in parts of South Africa. Look at South Africa, what's going on. Look at South America, what's going on. You know, we have a G20… pic.twitter.com/OfxvmKXBFs — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2025

ممداني مستعد للتباحث مع ترامب في كلفة المعيشة

وقبل ذلك، أبدى ممداني، استعداده للتباحث مع أكبر معارضيه الرئيس دونالد ترامب في مسألة كلفة المعيشة. ومازح المشرّع الأميركي المسلم الذي أدهش صعوده السريع المراقبين، الصحافيين خلال إحاطة بالقول، إنّ "البيت الأبيض لم يتواصل معي لتهنئتي". وتابع "ما زلت مهتماً بإجراء محادثة مع الرئيس ترامب حول السبل التي يمكننا من خلالها العمل معاً لخدمة سكان نيويورك"، مشيراً إلى "الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها" وبينها التصدي لكلفة المعيشة.

وعلى غرار ترامب، وضع ممداني غلاء المعيشة وتأثير التضخم وارتفاع تكاليف المواد الاستهلاكية في صلب حملته الانتخابية التي فاز فيها على الحاكم السابق أندرو كومو. وقال ممداني "أعتقد أن العبرة بالنسبة إلى الرئيس هي أنه ليس كافيا تشخيص الأزمة للطبقة الأميركية العاملة. يجب أن تقدم حلولا لمعالجة تلك الأزمة". وسبق لممداني أن وجّه انتقادات إلى ترامب على خلفية الوعود الانتخابية التي أطلقها الملياردير الجمهوري للتصدي لغلاء المعيشة، وسعيه لاحقاً لتعليق المساعدات الغذائية بعد توليه سدة الرئاسة في مواجهة "الإغلاق" الحكومي.

وبعد فوزه على خلفية وعود أطلقها بجعل استقلال حافلات النقل المشترك في المدينة مجانياً، وضبط الإيجارات ومجانية دور الحضانة، قال ممداني "إن ما يخيف الجمهوريين في كل أنحاء البلاد هو حقيقة أننا سننفذ فعلياً هذه الأجندة. وقدّم ممداني الأربعاء النساء الخمس اللواتي سيتولين تنسيق انتقال رئاسة البلدية إلى عهدته. وبينهن لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية في عهد جو بايدن، وماريا توريس سبيرنغر التي تنحّت من منصب نائبة رئيس البلدية المنتهية ولايته إريك آدامز لقربه من ترامب.

