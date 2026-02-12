ترامب: ربما نتوصل إلى اتفاق مع إيران الشهر المقبل

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة إبرام اتفاق سريع مع إيران لتجنب عواقب وخيمة، مشيراً إلى إمكانية التوصل لاتفاق خلال الشهر المقبل، معتبراً أن القرار النهائي يعود للجانب الأميركي. - نفى ترامب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب منه التوقف عن التفاوض مع إيران، مشدداً على أن المحادثات ستستمر طالما أراد ذلك، وأنه في حال فشلها، ستكون المرحلة الثانية قاسية على إيران. - دافع ترامب عن نتنياهو في مواجهة الاتهامات الإسرائيلية بالإخفاق الأمني، مطالباً بمنحه عفواً من تهم الفساد، وانتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لعدم منحه العفو.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران، وإنه يعتقد أن الاتفاق قد يبرَم خلال الشهر المقبل. وأضاف ترامب رداً على أسئلة الصحافيين على هامش كلمة له بخصوص برامج حماية البيئة: "علينا إبرام اتفاق، وإلا فستكون العواقب وخيمة للغاية".

وشدد على ضرورة أن يتم الاتفاق بـ"سرعة كبيرة"، مضيفاً أنه كان يجب على الإيرانيين عقد صفقة في المرة الأولى قبل القيام بعملية "مطرقة الليل"، وهي العملية التي جرت العام الماضي وهاجم فيها المنشآت النووية الإيرانية.

ونفى ترامب أن يكون نتنياهو طلب منه التوقف عن التفاوض مع الإيرانيين، مضيفاً: "لم نناقش ذلك، وسأتحدث إليهم طالما أردت وسنرى إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وإذا لم نتمكن من ذلك، فسنذهب إلى المرحلة الثانية، وستكون قاسية عليهم للغاية".

وأشار ترامب إلى أن لقاءه مع نتنياهو كان "جيداً جداً"، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران يعود للجانب الأميركي. وقال: "يجب عقد اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلماً جداً، لا أريد أن يحدث ذلك، لكن يجب عقد اتفاق.. إذا لم يعقدوا اتفاقاً، فستكون القصة مختلفة".

كما دافع ترامب عن نتنياهو رافضاً تحميله أي مسؤولية في ما يخص الاتهامات الإسرائيلية بوجود إخفاق أمني أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال ترامب إن نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد التي يواجهها، مضيفاً أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يجب أن "يخجل من نفسه" لعدم منحه العفو.