ترامب: ربما أساعد ممداني في نيويورك قليلاً

06 نوفمبر 2025
ترامب في فلوريدا 5 نوفمبر 2025 (Getty)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، إنه يريد "لنيويورك أن تكون ناجحة"، وقد يعرض مساعدة الحكومة الاتحادية على زهران ممداني، الديمقراطي الاشتراكي الذي انتُخب رئيس بلدية لمدينة نيويورك. وأضاف ترامب في خطاب ألقاه في ميامي بعد يوم واحد من الانتخابات "سنساعده، ربما قليلا".

وقبل ذلك، أبدى ممداني، استعداده للتباحث مع أكبر معارضيه الرئيس دونالد ترامب في مسألة كلفة المعيشة. ومازح المشرّع الأميركي المسلم الذي أدهش صعوده السريع المراقبين، الصحافيين خلال إحاطة بالقول إن "البيت الأبيض لم يتواصل معي لتهنئتي".

وتابع "ما زلت مهتما بإجراء محادثة مع الرئيس ترامب حول السبل التي يمكننا من خلالها العمل معا لخدمة سكان نيويورك"، مشيرا إلى "الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها" وبينها التصدي لكلفة المعيشة.

وعلى غرار ترامب، وضع ممداني غلاء المعيشة وتأثير التضخم وارتفاع تكاليف المواد الاستهلاكية في صلب حملته الانتخابية التي فاز فيها على الحاكم السابق أندرو كومو.

وقال ممداني "أعتقد أن العبرة بالنسبة إلى الرئيس هي أنه ليس كافيا تشخيص الأزمة للطبقة الأميركية العاملة. يجب أن تقدم حلولا لمعالجة تلك الأزمة".

وسبق لممداني أن وجّه انتقادات إلى ترامب على خلفية الوعود الانتخابية التي أطلقها الملياردير الجمهوري للتصدي لغلاء المعيشة، وسعيه لاحقا لتعليق المساعدات الغذائية بعد توليه سدة الرئاسة في مواجهة "الإغلاق" الحكومي.

ممداني خلال فعالية انتخابية في نيويورك، 4 نوفمبر 2025 (Getty)
كيف فاز زهران ممداني بقلوب الناخبين في أكبر مدن الولايات المتحدة؟

وبعد فوزه على خلفية وعود أطلقها بجعل استقلال حافلات النقل المشترك في المدينة مجانيا، وضبط الإيجارات ومجانية دور الحضانة، قال ممداني "إن ما يخيف الجمهوريين في كل أنحاء البلاد هو حقيقة أننا سننفذ فعليا هذه الأجندة".

وقدّم ممداني الأربعاء النساء الخمس اللواتي سيتولين تنسيق انتقال رئاسة البلدية إلى عهدته. وبينهن لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفدرالية في عهد جو بايدن، وماريا توريس-سبيرنغر التي تنحّت من منصب نائبة رئيس البلدية المنتهية ولايته إريك آدامز لقربه من ترامب.

(رويترز، فرانس برس)

