ترامب: رئيس الصين سيزور الولايات المتحدة قرب نهاية العام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بُثت الأحد إنه سيستضيف نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض قرب "نهاية العام"، لمناقشة العديد من القضايا ومن أبرزها المسائل التجارية.

وصرّح ترامب في هذه المقابلة التي أجراها مع محطة "أن بي سي" الأربعاء وبُثت كاملة الأحد "سيأتي (شي) إلى البيت الأبيض قرب نهاية العام (...) هاتان الدولتان (الولايات المتحدة والصين) هما الأقوى في العالم ولدينا علاقة جيدة جدا" مؤكدا أنه سيزور الصين في إبريل/نيسان. وعلى خلفية مواجهة بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية، أكد الرئيس الأميركي أنه ونظيره الصيني يتبادلان وجهات النظر بشكل منتظم بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية.

وقال ترامب في المقابلة "كما تعلمون، من المهم أن تكون لدي علاقات جيدة معه وأن تكون لديه علاقات جيدة معي". وتابع أن الصين "تدفع رسوما جمركية باهظة. لم تكن تفعل ذلك في الماضي. أنا من فرض الرسوم الجمركية على الصين (...) لقد جمعت بلادنا مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية".

وتخوض الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وكانت مسألة المعادن النادرة من بين النقاط الخلافية الرئيسية خلال المفاوضات التجارية الأخيرة بين القوتين.

وتُعد الصين المنتج والمُعالِج الأكبر للعناصر الأرضية النادرة في العالم. وتسعى شركات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إنشاء مصانع لإنتاج مغناطيسات هذه العناصر، لكن مثل هذه المصانع تحتاج إلى ما يصل إلى ثلاث سنوات للوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى. وتعتبر هذه العناصر حيوية للكثير من الصناعات المتطورة في الولايات المتحدة والغرب عموماً، انطلاقاً من الهواتف الذكية، مروراً بالمركبات الكهربائية والمعدات العسكرية، ووصولاً إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

(فرانس برس، العربي الجديد)