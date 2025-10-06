ترامب: "حماس" توافق على أمور مهمة للغاية وأتوقع اتفاقاً قريباً

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مع موافقة حماس على نقاط مهمة، وسط جهود أميركية مكثفة لضمان بيئة مثالية لإطلاق سراح الرهائن وتحقيق سلام دائم. - أكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات، مشدداً على التنسيق العربي لاستعادة الاستقرار، ومحذراً من مخاطر التصعيد في الضفة الغربية والقدس. - بدأت مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ بين إسرائيل وحماس، بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر، لبحث خطوات تمهيدية، مع شروط حماس لضمان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" توافق على أمور وصفها بـ"المهمة للغاية"، متحدثاً عن إحراز "تقدم هائل". وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، توقع ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة "قريباً"، لكن نفى أن يكون قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "ألا يكون سلبياً بشأن صفقة الرهائن".

وقبل تصريحات ترامب بوقت وجيز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن "الفرق الفنية التي تجتمع الآن (في شرم الشيخ) لوقف إطلاق النار في غزة، تراجع قوائم الأسرى الذين سيجري إطلاق سراحهم"، مضيفة أن جميع أطراف الصراع "تتفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وتوافق على الإطار الذي اقترحه الرئيس (دونالد) ترامب المكون من 20 بنداً".

وأضافت ليفيت في مؤتمر صحافي أن الإدارة "تبذل جهودها لتسريع المفاوضات، وأن الرئيس ترامب يريد أن يرى وقفاً لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن"، وأن "الفرق الفنية تناقش الآن "ضمان أن تكون البيئة مثالية لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن"، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب "يجري إعلامه بالمناقشات". وذكرت أن "فريق الرئيس يريد إنجاز هذه المرحلة بسرعة من أجل الحصول على بعض التقدم وإخراج الرهائن، ثم الانتقال إلى المرحلة التالية بما يضمن أن نتمكن من تحقيق سلام دائم في غزة، وضمان أن تكون غزة مكاناً آمناً لا يهدد أمن إسرائيل أو الولايات المتحدة".

ومضت قائلة: "الرئيس يعتقد أن السلام ممكن في غزة، ولهذا قدم هذه الخطة التفصيلية والشاملة. الخطوة الأولى في ذلك هي تأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وبعد ذلك يمكن استمرار المحادثات حول ضمان الوصول إلى سلام دائم. ومن أجل تحقيق سلام شامل أنت تحتاج ضمانات أمنية وحكومة رشيدة، وهاتان الأولويتان هما اللتان تركز عليهما الإدارة والرئيس".

وفي سياق متصل، قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدﷲ الثاني، بحث، خلال اتصال هاتفي مع ترامب الإثنين، أبرز التطورات المتعلقة بالخطة التي طرحها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على غزة. وأضاف الديوان، في بيان، إن الملك عبد الله الثاني أكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الكافية، مشدداً على أهمية العمل لاستعادة الاستقرار في المنطقة وتجنب أية إجراءات تقوض فرص تحقيق السلام، محذرا من مخاطر التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

كما أجرى الملك عبدﷲ الثاني، الإثنين، اتصالين هاتفيين مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتناول الاتصالان أبرز التطورات في المنطقة، وسبل مواصلة التنسيق العربي المشترك؛ لاستعادة الاستقرار في الإقليم، بحسب الديوان الملكي الأردني.

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية في مصر حول إنهاء الحرب في غزة أن المفاوضات غير المباشرة التي بدأت مساء اليوم في شرم الشيخ، بشأن خطة ترامب للسلام، بين الحكومة الإسرائيلية ووفد حركة حماس، من المقرّر أن تبحث مجموعة من الخطوات التمهيدية، ووضع قواعد ومبادئ عامة تحكم المفاوضات خلال مراحلها المختلفة، وكذلك تحديد الضمانات العامة التي تمثّل، بحسب أحد المصادر، أزمةً حتّى الآن، إذ تتمسّك حركة حماس بضمانة واضحة لتنفيذ ما يُتفق عليه.

وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة أنّ هناك عقبة لا تزال قائمة لم تُحسم بعد، مرتبطة بكيفية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والجثامين المحتجزة في القطاع، وفقاً لما جاء في خطة الرئيس الأميركي التي أبدت حماس استعداداً لتنفيذها. وكشف مصدر مطّلع على مسار مفاوضات شرم الشيخ لـ"العربي الجديد" أنّ الوفد الإسرائيلي وصل إلى المدينة ظهر اليوم الاثنين، تمهيداً لانطلاق اجتماعات اللّجان الفنية المعنية بصياغة التفاهمات الأولية الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في ضوء خطة ترامب الأخيرة التي لاقت ترحيباً من أطراف إقليمية ودولية عدّة.

وأوضح المصدر أنّ الاجتماعات بدأت بعد عصر اليوم، بمشاركة وفود من مصر والولايات المتحدة وقطر وحركة حماس وإسرائيل، وسط ترقب واسع للتوصل إلى اتفاق فني أولي، يشمل وقف إطلاق النار التمهيدي، وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبَين، إلى جانب خطة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة. وقال المصدر المصري المطلع على المفاوضات إنّ "حماس"، وإن أبدت الموافقة المبدئية على بعض التصوّرات الواردة في خطة ترامب، فذلك لا يعني تجاوز تلك العقبة، في ظل وضع الحركة مجموعة من الشروط التي تضمن إيقافاً دائماً لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من القطاع كاملاً، إذ أكدت الحركة في اتصالات تمهيدية رفضها تكرار النموذج الذي نفذته إسرائيل.

وتأتي مفاوضات شرم الشيخ في سياق تحرك دبلوماسي متسارع، تشارك فيه القاهرة والدوحة وواشنطن، لتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء لتنفيذ بنود خطة ترامب المتعلقة بترتيبات الحكم في غزة، وإعادة إعمار القطاع، وضمان عدم عودة العمليات العسكرية مستقبلاً.