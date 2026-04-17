ترامب: حصار إيران مستمر وإسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرار الحصار البحري على إيران رغم فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الحصار سيبقى حتى اكتمال المعاملات مع إيران بنسبة 100%. - تراجعت أسعار النفط الخام بنحو 10% بعد إعلان إيران فتح المضيق، الذي يُعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، مما يؤثر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد. - أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستتلقى اليورانيوم المخصب من إيران، مشدداً على عدم تقديم أي مقابل مالي، وأعلن عن هدنة في لبنان لمدة عشرة أيام لإتاحة فرصة للمفاوضات.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، استمرار الحصار البحري على إيران، وذلك في تعليقه على إعلان الأخيرة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعمل ولحركة العبور الكاملة، لكن الحصار البحري سيبقى سارياً بكامل قوته وتأثيره في ما يتعلق بإيران فقط، وذلك إلى أن تكتمل معاملتنا مع إيران بنسبة 100%"، وأضاف أنه "من المفترض أن تجري هذه العملية بسرعة كبيرة، نظراً إلى أن معظم النقاط قد جرى التفاوض عليها بالفعل".

وجاء تصريح ترامب بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية الإيراني فتح مضيق بعد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. وكتب عراقجي على إكس: "تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، جرى الإعلان عن فتح مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار". وتراجعت أسعار النفط الخام بنحو 10% بعد الإعلان.

وفي منشور لاحق، أكد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ستتلقّى من إيران كل اليورانيوم المخصب"، مشيراً إلى أنه "تحول إلى غبار بفعل قاذفاتنا من طراز B-2 Spirit"، ومشدداً على أن طهران "لن تحصل على أي مقابل مالي تحت أي ظرف".

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية لإمدادات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول الخليج نحو الأسواق العالمية، ما يجعله نقطة اختناق استراتيجية تؤثر أي اضطرابات فيها بشكل مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وقد أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت 110 دولارات للبرميل في 27 مارس/ آذار، بعدما قامت بحرية الحرس الثوري بإبعاد سفن حاويات وإغلاق المضيق مجدداً.

وتطرق ترامب كذلك إلى الملف اللبناني، قائلاً إن "الولايات المتحدة ستعمل مع لبنان بشكل منفصل عن إيران، وستتعامل مع وضع حزب الله بالشكل المناسب". وأضاف: "إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، لقد مُنعت من القيام بذلك من قبل الولايات المتحدة. كفى يعني كفى".

ودخلت الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي في لبنان لمدة عشرة أيام حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس - الجمعة (12 بتوقيت بيروت)، لإتاحة فرصة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وفور سريان الهدنة، توجه عدد كبير من النازحين إلى قراهم وبلداتهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، والجنوب، والبقاع، رغم الدعوات الرسمية ومن حزب الله للتريث، خوفاً من تجدد الاعتداءات أو انفجار مخلفات من الحرب.